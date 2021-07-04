وضعت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الخطوط الساخنة الخاصة بفيروس كورونا ومستجدات الفيروس، وكذلك لقاحات كورونا تزامنا مع عملية تطعيم المواطنين باللقاح، ونشرت أرقام تليفونات وزارة الصحة والسكان للحصول على لقاح كورونا لتسهيل المهمة على المواطنين في حجز لقاح كورونا، وكذلك المساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وقالت إن أرقام تليفونات وزارة الصحة والسكان للحصول على لقاح كورونا هي رقم 15335 كخط ساخن لتقديم الاستفسارات للمواطنين حول لقاح كورونا، وقالت هناك الخط الساخن 105 لتلقي كل الاستفسارت الخاصة بفيروس كورونا ومستجداته في مصر.

أرقام تليفونات وزارة الصحة والسكان للحصول على لقاح كورونا

وأتاحت وزارة الصحة والسكان خدمة تلقي لقاح كورونا في المنازل، وقالت في منشور توعوي لها إنه لكي تطلب خدمة التلقيح بالمنازل لابد من التواصل عبر الخط الساخن «15335»، وذلك بعد التسجيل أولا على الموقع الإلكتروني، لتلقي اللقاح، والحصول على الرسالة النصية بموعد التطعيم، لافتا إلى أن خدمة التطعيم بالمنازل محددة لبعض الفئات والتي جاءت على النحو التالي:

- المصابين بشلل نصفي أو رباعي أو أطفال، أو الشلل الرعاش.

- مرضى «اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، والأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكي، الوهن العضلي، التصلب المتعدد MS»، والذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية، أو بتر في الأطراف السفلية.

الأعراض الجانبية للقاح كورونا

وطالبت وزارة الصحة والسكحان المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن اللقاحات وقالت إن جميعها آمنة وفعالة ولا داعي للقلق أو التوتر وتتمثل الأعراض الجانبية في ارتفاع درجة الحرارة أو الصداع أو الحكة أو إحمرار موضع التطعيم وهي أعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تستدعي الذهاب للطبيب.

وناشدت الوزارة، المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب إلى المستشفيات، وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا على أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات أيا كان نوعها.