رئيس الوزراء يتابع مخطط تطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الأحد؛ لمتابعة مخطط تطوير شبكة الطرق والمحاور بمناطق غرب القاهرة الكبرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومسؤولي وزارة الإسكان، والمكاتب الاستشارية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى أن اجتماع يستهدف استعراض ومراجعة ما تم إعداده من دراسات ومخططات متكاملة لتطوير المحاور والطرق بغرب القاهرة الكبرى، والتكلفة المرتبطة بتنفيذ هذه المخططات، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق، وذلك تحقيقًا لسهولة ويسر الحركة لمرتادى تلك الطرق والمحاور، إلى جانب العمل على فتح محاور جديدة، تسهم كذلك في القضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات.

مخطط متكامل لتطوير منظومة النقل

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع تجديد التأكيد أن الرؤية العامة لمخطط التطوير تعتمد على وضع مخطط متكامل لتطوير منظومة النقل بمنطقة غرب القاهرة الكبرى، وتطوير شبكة الطرق بما من شأنه زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة، ورفع الكفاءة التشغيلية ومستوى الخدمة بها، وذلك تخفيفًا على المواطنين (المقيمين/ الزائرين/ العابرين) بالمنطقة، التي تعاني من كثافات واختناقات مرورية شديدة، من خلال إنشاء محاور رئيسية وربطها بالمحاور الإقليمية المحيطة، إلى جانب تطوير بعض الشوارع الرئيسية لرفع الكفاءة المرورية بها.

وأضاف أن المخطط يتضمن إقامة العديد من المحاور الجديدة منها، محور السبتية – امبابة، ومحور عمرو بن العاص، ومحور السادات، إلى جانب توسعة وتطوير محور 26 يوليو من شارع الجلاء حتى تقاطع اسكندرية الصحراوى، وكذا تطوير المدخل الجنوبى للجيزة.