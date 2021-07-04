وزير السياحة يناقش تطوير وإعادة تأهيل المتحف المصري في التحرير

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماعا موسعا مع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللجنة المصرية لتسيير أعمال مشروع تطوير وإعادة تأهيل المتحف المصري بالتحرير، برئاسة الدكتور محمد صالح مدير عام المتحف المصري الأسبق، وعضوية رئيس قطاع المتاحف، ومدير عام المتحف الحالي، وعدد من أساتذة الجامعة، لمناقشة ما تم تنفيذه من أعمال وتطوير آخر مستجدات الأعمال بالمشروع.

وشهد الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من أعمال بالمشروع، ومناقشة سُبل الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة بالمتحف، بالشكل الذي يؤهله لتحسين تجربة الزائرين والسائحين، وذلك في إطار مشروع تطوير وإعادة تأهيل المتحف المصري بالتحرير، والذي يتم تنفيذه على 3 مراحل بمنحة من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع اتحاد 5 متاحف أوروبية، هي: المتحف البريطاني بلندن، متحف اللوفر بباريس، المتحف المصري بتورين، المتحف القومي للآثار بليدن، المتحف المصري ببرلين.

وقال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، إنّه جرى الانتهاء من إعداد اللمسات النهائية لسيناريو العرض الجديد الخاص بقاعة آثار ما قبل التاريخ، وقاعات الدولة القديمة، وقاعات الآثار اليونانية الرومانية والعصر المتأخر، حيث يتم الاستعانة ببعض المواد الأرشيفية بشأن المواقع الأثرية التي جرى اكتشاف القطع الأثرية بها لربط الزائر بتلك المواقع، ويشرف على هذه المرحلة المتحف القومي للآثار بليدن والمتحف المصري بتورينو والمتحف البريطاني.

من جانبها، أوضحت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إنّه جار الانتهاء من تطوير القاعة المخصصة لعرض مقتنيات كنوز تانيس، من حيث إعداد الحوائط والأرضيات، والتي تعرض لأول مرة مكتملة داخل القاعة المخصصة لها، لتحل محل كنوز الملك توت عنخ آمون والتي سيتم نقلها إلى المتحف المصري الكبير قُبيل افتتاحه.

وتابعت أنّه جرى الانتهاء من سيناريو العرض الخاص بكنوز تانيس، والتي يبلغ عددها نحو 2000 قطعة أثرية تضم أقنعة من الذهب، وتوابيت من الفضة للملوك شيشنق وبسوسنس الأول، ويتولى فريق متخصص من متحف اللوفر، ترميم هذه القطع حاليا بالتعاون مع فريق ترميم المتحف المصري، وجار الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتغيير نظام الإضاءة بالمتحف، وتطوير فتارين العرض المتحفي به، إضافة إلى وضع الخطة الرئيسية وتطوير الاستراتيجيات بالمتحف، وخطة التنمية المستدامة والتي يشرف عليها المتحف المصري ببرلين.