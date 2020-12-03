مدير المتحف المصري بالتحرير: لدينا 170 ألف قطعة أثرية

قالت صباح عبدالرازق، مدير المتحف المصري بالتحرير، إن الـ22 مومياء التي سيجري نقلها إلى متحف الحضارة المصري، مازالت موجودة في متحف المصري بالتحرير، كما أن هناك 5 مومياوات في المخازن، يمثلون ملوك وملكات مصر، آخرهم رمسيس التاسع، وأقدمهم يقبع في متحف المصري بالتحرير منذ 118 سنة في المتحف المصري وهي المومياوات الملكية.

وأضافت "عبدالرازق"، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المومياوات جرى عمل فحص لها قبل تغليفها، ومن ثم نقلهم بالاشتراك مع أحد المرممين في المتحف المصري الكبير، وبلغ الوقت المحدد لذلك 3 أشهر.

وأوضحت أن المومياوات موجودة حاليا بصناديق خشبية، لحين نقلهم عبر الموكب في عبوات كبسولية، لعدم دخول الميكروبات أو هواء لتلك المومياوات، وسيجرى نقلهم إلى متحف الحضارة: "هما القطع الأساسية اللي هتكون موجودة في متحف الحضارة".

وأكدت أن المتحف المصري بالتحرير به 170 ألف قطعة أثرية، وكل المتاحف التي يجري إنشائها حديثا يستعينوا بالقطع الأثرية في المتحف المصري بالتحرير، وتم أخذ حوالي 30 ألف قطعة أثرية للمتحف المصري الكبير و5 الآف قطعة أثرية لمتحف الحضارة: "فيه في البدورم عدد كبير جدا يضم 100 ألف قطعة أثرية تتراوح بين عملات ومسارج وقطع صغيرة، وبيتم النقل من القطع المخزنة والمعروضه في المتحف".

وأشارت إلى أنه حاليا تم إنشاء معرض في المتحف المصري بالتحرير به يتم عرض قطع من المخازن خاصة بالتوابيت وبه الخبئات التي تم الكشف فيها عن الممياوات الملكية والتوابيت الملكية وتوابيت كهنة أمون وجرى اكتشافها في 1883 ومازالت موجودة في المتحف المصري.

وتابعت: "كل متحف ليه النقطة اللي مهتم بيها، المتحف الكبير فيه التماثيل الملكية الضخمة والتماثيل الخاصة بتوت عنخ أمون، والمتحف المصري بالتحرير بيقدم القطع الأثرية الهامة بدأ من فترة ما قبل التاريخ حتى العصور الملكية لقدماء المصريين، ومشروع إحياء المتحف المصري يسعي إلى إعادته لأصله حين فتحه عام 1902، وتم دهانه باللون والزخارف التي كانت موجودة في تلك الفترة".