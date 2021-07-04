إصابة طفل بإعياء شديد إثر تناوله مبيد حشري بطريق الخطأ في الدقهلية

أصيب طفل بحالة إعياء شديدة في محافظة الدقهلية، إثر تناوله مبيدا حشريا يستخدم في قتل الصراصير بطريق الخطأ.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية ، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ إلي مأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول الطفل عبدالفتاح محمد عبدالفتاح فتحی، 8 سنوات، تلميذ، ومقيم طرف أسرته بقرية «ميت عاصم» دائرة المركز، مصابًا بحالة إعياء إدعاء تناول مادة سامة، وأجريت له الإسعافات الطبية اللازمة لإنقاذ حياته.

أقوال والدة الطفل في التحقيقات

وانتقلت مباحث منية النصر إلى المستشفى للفحص، وبسؤال والدته المدعوة هبة محمد زكي عبدالحميد، 28 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية، قررت بأنه أثناء لهو ابنها بالمنزل تناول مبيدًا للصراصير عن طريق الخطأ، ما أدى إلى إصابته، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وأكدت الأم أنها فور علمها بإصابة ابنها بالإعياء نقلته فورًا إلى مستشفى منية النصر المركزي لعرضه على الأطباء، والذين تدخلوا فورًا لإنقاذ حياته، مشيرة إلى أن حالته أصبحت مستقرة.

وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 2675 لسنة 2021 إداري مركز منية النصر، وجاري العرض علي النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.