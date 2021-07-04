انكسار كورونا.. 6 محافظات تنهي العمل بمستشفيات العزل وتفتح الاستقبال

اختفى اسم «مستشفى عزل» في عدد من محافظات مصر، بعد التراجع الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، وانحسار الموجة الثالثة في مصر، حيث أعلن مستشفى عزل سوهاج الجامعي، عن خروج آخر مصاب كورونا من العناية المركزة، فيما بدأ مستشفى تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، في استقبال 70 مريض غسيل كلوي كان قد وزعهم على مستشفيات أخرى بعد تخصيص المستشفى للعزل، وفي مستشفيات المنيا انخفضت أعداد الإصابات وتمر أيام بدون تسجيل حالة إصابة واحدة، وأعلنت «صحة شمال سيناء» انخفاض أعداد مصابي كورونا، وفي محافظتي بني سويف وقنا عاد العمل بشكل طبيعي بمستشفى «الواسطى» و«سمسطا» بعد انكسار موجة كورونا.

بشري سارة بسوهاج الجامعي: خروج آخر مصاب كورونا من العناية

وفي بشرى سارة، أعلن الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، عن خلو عناية العزل بالمستشفى الجامعي من إصابات كورونا للمرة الأولى منذ بدء الموجة الثالثة، وذلك بعد خروج تحسن آخر مصابة بالعزل، مؤكدا أن المستشفى في حالة تأهب مستمر لاستقبال أي حالات كورونا تستدعي الحجز في عناية العزل أو في القسم الداخلي، موجهاً الشكر لقسمي الصدرية والتخدير والعناية المركزة، وقسم الأمراض المتوطنة، وباقي أقسام المستشفى والذين شاركوا في التعامل مع الجائحة، وكذلك فرق التمريض بالمستشفى الجامعي، لما بذلوه من تضحيات بالنفس والوقت والجهد، في سبيل عمل اللازم لتعافي وتحسن الحالات الحرجة من مصابي كورونا.

المنيا: أسبوع بدون استقبال حالة كورونا

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة في المنيا، أنه قبل نحو أسبوع، لم تستقبل جميع مستشفيات المحافظة المخصصة لكورونا، وعددها 14 مستشفى ومركزاً طبياً، حالة إصابة واحدة، أي سجلت المحافظة «صفر» إصابات في ذلك اليوم، وفي الأيام التالية، وعادت بعض المستشفيات لتستقبل عددا محددا من الحالات على مدار أسبوع.

عودة عزل الدقهلية لاستقبال مرضى الغسيل الكلوي

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن مستشفى تمى الأمديد المركزي بعد أن تم تخصيصها كستشفى عزل، بدأت العمل كسابق عهدها في استقبال جميع المرضى كما تم تشغيل العيادات الخارجية كما تم إعادة تجهيز وحدة الغسيل الكلوى ونقل الماكينات وتشغيل عدد 10 ماكينات غسيل كلوي جديدة بالاضافة الي 18 ماكينة أساسية كانت بالوحدة لتقدم الخدمة مرة أخري لأكثر من 70 مريض غسيل كلوي كانوا يتلقون الخدمة بشبراهور والسنبلاوين خلال المرحلة الماضية.

من جهتها، أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، عن شفاء 6 حالات، وعدد الوفيات حالة واحدة لرجل مسن، مؤكدة أن عملية الحجز المنزلي تقلصت إلى 22 حالة فقط، ويتم متابعتها عن طريق الفريق الطبي والتمريض بمستشفى العريش العام.

عودة العمل بمستشفيات بني سويف

وقال الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، إن مستشفي الواسطى وسمسطا عادا للعمل بشكل طبيعي بالأقسام المختلفة عقب انتهاء عملهما كعزل لمرضى فيروس كورونا، عقب تراجع الإصابات بالفيروس بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وفق خطة المديرية للعودة للعمل بشكل طبيعي بطريقة تدريجية، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأكد الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة في محافظة قنا، أن المستشفيات المخصصة لفرز وعزل المصابين بفيروس كورونا بمختلف مدن ومراكز المحافظة، ستعود إلى العمل بكامل طاقتها، اعتباراً من غد السبت، في كافة أقسامها، بعد تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى «صفر» في بعض المستشفيات.