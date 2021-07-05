«أرغب في عمل توكيل».. 6 خطوات لحجز دورك في الشهر العقاري

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، أصبح التوجه إلى أي هيئة أو مصلحة حكومية خدمية، أمرا صعبا ويحتاج إلى تفكير وترتيبات كثيرة، تخوفاً من الزحام والتكدس، الذي قد يؤدي إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأصبح المواطنون يبحثون عن حلول عملية وخاصة في الأمور الهامة التي تطلب الحضور الشخصي لانهاء الخدمة، والتي تأتي في مقدمتها خدمات التوثيق التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، التابعة لوزارة العدل.

أهمية الخدمات جعلت وزارة العدل، تطلق تطبيق إليكتروني، يناسب جميع البرامج المختلفة للهواتف الذكية سواء كان أيفون أو أندرويدرأو هواوي، ويحمل عنوان «أرغب في عمل توكيل»، والذي يتيح للمواطنين حجز موعد مسبق في الفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري من خلال التطبيق، لضمان أن تتم المعاملة في وقت سريع دون تزاحم أو انتظار، كما أتاح التطبيق أيضاً متابعة كثافة الفروع في حال رغبتك في إجراء معاملتك في نفس اليوم.

خطوات لحجز دورك في الشهر العقاري

ولمعرفة الخطوات المتبعة لحجز موعد مسبق أو متابعة كثافة الفروع، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1) تحميل التطبيق من الروابط المخصصة على موقع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابع لوزارة العدل من هنا .

2) بعد تحميل الرابط سوف تفتح قائمة رئيسية تتضمن عدد من الاختيارات.

3) يتم الضغط على «حجز موعد بأحد الفروع المتاحة لإتمام معاملتك في أيام تالية».

4) بعد الضغط تظهر نافذة تستعرض مجموعة من الفروع القريبة لمكان تواجدك كما أنه يمكن الضغط على «عرض الكل» لاختيار أي فروع أخرى.

5) بمجرد الضغط على الفرع سوف يظهر لك عنوان الفرع ومواعيد العمل وأسفلها زر جحز دور.

6) بالضغط على حجز دور سوف يطلب منك إدخال الرقم القومي ونوع المحرر أي الخدمة المطلوبة واختيار يوم الحجز وكذلك الميعاد المطلوب والمقسم على فترات ثلاثة كالتالي من 9 صباحاً وحتى الحادية عشر والنصف، والفترة الثانية من الحادية عشر والنصف وحتى الواحدة والنصف ظهراً، والثالثة من الواحدة والنصف ظهرا ًوحتى الرابعة عصرا ً.

كما يمكن الاستعلام على كثافة الفروع ومعرفة عدد المواطنيين المتواجدين من خلال الضغط على زر «كثافة الفروع في حال رغبتك في إجراء معاملتك اليوم».