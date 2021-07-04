«في حب مصر».. مباراة بين عمال مصر بغزة والفلسطينيون الجمعة المقبلة

رصد عوض الغنام، مراسل فضائية «اكسترا نيوز»، تواصل رفع أنقاض المباني المهدمة في قطاع غزة بفلسطين، تمهيدا لإعادة الإعمار، كاشفا عن تنظيم حدث رياضي من الدرجة الأولى، عبارة عن مباراة مع فريق العمال المصري الذي يعمل في كل قطاعات غزة، من رفح وخان يونس ودير البلح وغيرها؛ إذ سيشارك العمال المصريون إخوانهم الفلسطنيون في المباراة تحت عنوان «في حب مصر».

وقال «الغنام» إن حركة العمل من الفريق المصري المساهم في إعادة إعمار غزة لا يتوقف على مدار الساعة ويواصل الليل بالنهار، كاشفا نجاح الفريق المصري برفع حوالي 70% من أنقاض العمارة الشهيرة في غزة، التي كانت تحتوي على عدد كبير من المكاتب الإعلامية الإقليمية والدولية، التي تعرضت للدمار الكامل.

وأشار مراسل قناة «اكسترا نيوز»، أنه رفع 300 ألف طن من الركام في كل الأماكن السكنية والأماكن الحيوية في غزة، موضحا أن الفريق المصري تعامل بحرفية مع هذا الركام حتى الآن، وهي إشادة أشادت بها وزارة الأشغال بقطاع غزة.

وأوضح عوض الغنام، أنه استلمت 5 مواقع جديدة أمس الأول، وتم التعامل معها وإزالة الركام بها، وهو وقت قياسي للغاية، خصوصا وأن القدرات التي يمتلكها الفريق المصري ساهمت بشكل كبير في إنجاز هذه المهمة في أسرع وقت.

وكشف المراسل، أن المتحدث الرسمي باسم منظمة «الأونروا، واللائجين الفلسطنيين في قطاع غزة»، أشاد بدور مصر في إعادة إعمار غزة، مؤكدا أن ما تملكه من قدرات تساهم بها القاهرة في قطاع غزة، سيمثل نقلة حيوية لأهل قطاع غزة، الذين عانوا منذ عشرات السنوات من البنية التحتية المحطمة والمدمرة بالكامل.

وشدد «الغنام» على أن التجربة المصرية بات يشهد بها العالم من خلال المدن الذكية التي تبنيها مصر، ما سيمثل رسالة طمأنينة لسكان غزة.

ولفت مراسل قناة «اكسترا نيوز»، إلى أن معبر رفح عاد اليوم للعمل مرة أخرى، بعد أن توقف لمدة 3 أيام، وهو المتنفس الوحيد لسكان غزة؛ إذ عبر 3000 فلسطيني من القاهرة لقطاع غزة، بينما في الاتجاه المقابل كان 1700 مواطن فلسطيني سهلت لهم المهمة في العبور بكل سهولة ويسر.