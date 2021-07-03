كبير المرشدين بقناة السويس: موقف مصر من غزة يؤكد قوتها في المنطقة

أشاد وسام حافظ، كبير المرشدين بهيئة قناة السويس، بقاعدة 3 يوليو البحرية، موضحًا أن مصر لديها ثروات بحرية وبترولية متمثلة في الغاز بالبحر الأبيض المتوسط، ولا بد أن يكون لدينا قوات مسلحة وقوات بحرية وجوية مستعدة لصد أي مواقف للحفاظ على ثرواتنا، «الناس اللي كانوا بيهددونا بقوا يخافوا مننا وعاملين لينا حساب كبير بسبب افتتاح القواعد العسكرية والأنشطة البحرية والجوية والمناورات التي تتم وتعكس كفاءة القوات المسلحة المصرية».

وأضاف «حافظ»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أخبار TeN»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أنه من كان يُهدد مصر وأمنها القومي في السابق، يعلموا الآن ما سيحدث لهم حال قيامهم بأي محاولة للاعتداء علينا، موضحًا أن إنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية يجعلها تشترك مع القواعد العسكرية المصرية للحفاظ على ثرواتنا الزراعية والصناعية والبترولية وقناة السويس والدفاع عن النيل.

وأوضح كبير المرشدين بهيئة قناة السويس، أن الصحراء الغربية مليئة بالبترول، ولدينا عمليات زراعة كبيرة تجرى بهذه الأماكن إلى جانب قناة السويس وتنمية سيناء، و«هذا النشاط يحتاج لحمايته وخاصة أننا مستهدفين، فهناك من يريد أن يقطع عنا المياه، وهناك من يهاجمنا عن طريق ليبيا، وموقف مصر من غزة ومسئوليتها عن تعمير غزة يؤكد وضع مصر وقوتها في المنطقة».

فيما قال اللواء بحري عصام بدوي، الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية العربية، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة 3 يوليو البحرية في منطقة جرجوب، هو رسالة بأن مصر تبني استراتيجية خاصة بأمنها القومي، موضحًا أن زيارة الرئيس السيسي وتوقيع وثيقة تشغيل القاعدة كان يوم جميل يحمل ذكرى جميلة.

وأشار بدوي، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، إلى أن وجود هذه القاعدة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي العربي خاصة أن التسليح أصبح مهمًا لمصر، ولاسيما بعد تنامي مصالح مصر في البحر.