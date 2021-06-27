«الصحفيين العرب»: مؤتمر لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة بالقاهرة

عقدت الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب، اجتماعها برئاسة مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب بمقر الاتحاد بالقاهرة، اليوم، وتضمن جدول الأعمال قضايا سياسية ومهنية وتنظيمية، خصوصا الأوضاع في فلسطين المحتلة، وبالأخص في غزة، إثر العدوان الغاشم الذي شنته قوات الاحتلال الصهيوني.

القضية الفلسطينية

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد منذ قليل، ناقش اجتماع الأمانة العامة للاتحاد بشكل مستفيض، الأوضاع في فلسطين المحتلة في ضوء العرض الشامل الذي قدمه الزميل ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين عضو الأمانة العامة للاتحاد، الذي استعرض من خلاله التفاصيل المرتبطة بهذا العدوان، حيث اقترف العدو حربا حقيقية في حق الشعب الفلسطيني، وركز العدوان بصفة خاصة على استهداف وسائل الإعلام، من قتل الصحفيين والتضييق عليهم واعتقالهم وسجنهم وقصف وتدمير لعشرات وسائل الإعلام وهدم لبيوتهم وتشريد أسرهم.

العدوان على غزة

وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب، أنه إذ يجدد التنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم، ويؤكد تضامنه المطلق واللا مشروط مع الشعب الفلسطيني البطل، ووقوفه الثابت إلى جانب الصحفيين الفلسطينيين ومساندته غير المحدودة للجهود الجبارة التي تقودها نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

الاحتلال الصهيوني

وانتهت المناقشة إلى القرارات التالية:

أولا: التنسيق مع الاتحاد العام للمحامين العرب لمتابعة مجرمي الحرب الصهاينة في القضاء الدولي.

ثانيا: مواصلة التنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين في شأن تقديم شكاوى ضد مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولدى المنظمات الدولية المختصة.

ثالثا: تنظيم مؤتمر بالقاهرة بمشاركة سياسيين وإعلاميين وصحفيين فلسطينيين من ضحايا العدوان الإسرائيلي والاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد الأفريقي للصحفيين والتنظيمات الصحفية العربية.

رابعا : تنظيم زيارة تضامنية لغزة في المدى القريب للتعبير عن التضامن وتكون هذه الزيارة مناسبة للإعلان عن مبادرة تضامنية.

الأوضاع الصحفية في البلاد العربية

ومن جهة أخرى، ناقش اجتماع الأمانة العامة مجمل الأوضاع الصحفية في البلدان العربية، في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم العربي في ضوء تداعيات جائحة كورونا، حيث تعرضت وسائل الإعلام العربية إلى انتكاسة حقيقية، كانت أبرز عناوينها طرد الصحفيين وتخفيض أجور آخرين وتقليص ساعات العمل لعدد آخر منهم، في الوقت الذي قام فيه الصحفيون العرب بأدوار مهمة في تحقيق التعبئة الوطنية والتوعية بخطورة الوباء والتصدي للأخبار الزائفة والكاذبة، وإقناع المواطنين بشرعية وفعالية التدابير الاحترازية التي أعلنت في الدول العربية.

حرية الصحافة

وتابع الاتحاد: كما أن بعض الحكومات استغلت هذه الظروف الطارئة، لممارسة مزيد من التضييق على حرية الصحافة وعلى الصحفيي، في هذا الصدد فإن الاتحاد العام للصحفيين العرب يدعو الحكومات العربية إلى إلغاء جميع القرارات التي تسببت في إضرار مادية ومعنوية للصحفيين العرب، وتخصيص دعم مالي عمومي لوسائل الإعلام العربية لمواجهة التكاليف المترتبة على تداعيات الوباء، و يلح في المطالبة بضرورة وضع حد لجميع المحاكمات والمتابعات ضد الصحفيين.

السد الإثيوبي

وناقشت الأمانة العامة للاتحاد، جملة من التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، وفي القلب منها قضية سد النهضة، حيث شددت الأمانة العامة على دعمها المطلق لمصر والسودان فى مواجهة التعنت غير المبرر لحكومة إثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة، والذي يمثل تهديدا للحق فى الحياة للشعبين الشقيقين المصري والسوداني، ويدعو الاتحاد وسائل الإعلام العربي إلى التعريف بحقيقة القضية وحق الشعبين العربيين الذي يتفق مع المواثيق الدولية.

كما ناقشت الأمانة العامة القضية المغربية، وما صدر عن البرلمان الأوروبي حول سبتة ومليلية المدينتين العربيتين، وعبر الاتحاد عن مساندته المطلقة والفعلية للشعب المغربي في مواجهة الحملة العدائية التي تقودها إسبانيا واستخدمت فيها جميع وسائل الإعلام الإسبانية لترسيخ هذا العداء الخطير، حيث قامت بتوريط البرلمان الأوروبي ليضفي، في موقف غريب الطابع الاستعماري على مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين المحتلتين من تلك الدولة.

وخلال مناقشته لأوضاع النقابات والاتحادات والأوضاع الصحفية العربية، جدد الاتحاد العام للصحفيين العرب موقفه الداعم والتضامن الكامل مع الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الذي يواجه الحل والملاحقة من السلطات السودانية.

وثمن اتحاد الصحفيين العرب استضافة جمعية الصحفيين العمانية اجتماعات الجمعية العمومية «الكونجرس» الاتحاد الدولي للصحفيين في شهر مايو 2022، وأكد أن ذلك بعد انجازا للوطن العربي والجهود التي بذلت من قبل الجمعية والاتحاد والكتلة العربية في المكتب التنفيذي.

كما أشاد بممثلي القارات الذين أجمعوا على منح هذه الفرصة للعرب ممثلة فى جمعية الصحفيين العمانية، ويجدد اتحاد الصحفيين العرب ثقته فى الأشقاء بالسلطنة، ويؤكد على تسخير كل جهوده لدعم الجمعية فى إنجاح هذا الحدث الكبير.