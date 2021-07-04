أنواع لقاحات كورونا في مصر.. هل يحق اختيار نوع معين؟

ذكرت وزارة الصحة والسكان، أنّ أنواع لقاحات كورونا في مصر آمنة وفعالة، مناشدة المواطنين الإسراع والتسجيل على موقع لقاح كورونا للحد من انتشار العدوى والسيطرة على فيروس كورونا، حيث تسعى لتطعيم نحو 40% من المواطنين بنهاية 2021، تحسبا لأي موجة متوقعة لفيروس كورونا، مؤكدة أنّ السيطرة على الفيروس أمر ممكن، حال تطعيم نحو 60 لـ70% من المواطنين.

أنواع لقاحات كورونا في مصر

وعدّدت وزارة الصحة والسكان، أنواع لقاحات كورونا في مصر، وهي: «سينوفارم، أسترازنيكا، سبوتنيك v، أسترازنيكا AZD 1222، وفاك Corona-Vac»، موضحة أنّ هناك لقاحات متنوعة تصل إلى مصر قريبا، وهي لقاح سبوتنيك، وجونسون آند جونسون، المعتمد من منظمة الصحة العالمية.

وأكدت وزارة الصحة، أنّ رفاهية الاختيار بين اللقاحات غير موجودة، وأنّ درجة فعالية اللقاحات واحدة، ولا داعٍ للخوف أو التوتر بشأن اللقاحات، مؤكدة أنّ الحصول على لقاح كورونا ليس إجباري، لكنه التزام أخلاقي نحو الدولة للحد من انتشار العدوى.

شهادات التطعيم بـ لقاحات فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنّ هناك مجموعة من الإجراءات اتخذت مؤخرا للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا داخل البلاد، وتتمثل في السماح بدخول البلاد لحاملي شهادات التطعيم بـ لقاحات فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، شرط أن يكون مضى 14 يومًا على تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين، وهي «سينوفارم، سينوفاك، سبوتنك، فايزر، أسترازينيكا، موديرنا»، أو مرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون.

وطالبت الوزارة، المواطنين، باتباع الإجراءات الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين، وحال أخذ اللقاح يجب الحرص على استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية، إذ إنّ مناعة اللقاح لا تصل إلى 100%، لكنها تعمل على تخفيف حدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة.