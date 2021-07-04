ندوة حول «الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن فيروس كورونا» بجامعة أسيوط

افتتح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، فعاليات الندوة العلمية حول «الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن سرطان الرئة وفيروس كورونا»، حاضر خلالها الدكتور أمين الباز رئيس قسم الهندسة الطبية بجامعة لويفيل بولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تنظمها كلية الهندسة بالجامعة، بحضور الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري، والدكتور مؤمن طه المليجي رئيس قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة، ولفيف من الأساتذة والباحثين والطلاب من المهتمين بهذا المجال.

وأكد رئيس جامعة أسيوط حرص إدارة الجامعة الكامل واتجاهها خلال الآونة الأخيرة، نحو الاهتمام بمختلف التخصصات العلمية التي تواكب التطورات الحديثة في شتى مجالات العلوم والتكنولوجيا وإعطائها المزيد من الدعم لخلق مجتمع جامعي قائم على أسس ومعايير تكنولوجية عالمية تضاهي الدول المتقدمة، مرحبًا في ذلك بكل أوجه التعاون المثمر مع مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية وتوسيع قاعدة الشراكة مع تلك المؤسسات، بما يسهم في تطوير وتحسين العملية التعليمية، مثمنًا على استراتيجية الجامعة الهادفة، التي تبنّت التركيز على نهضة البحث العلمي والارتقاء به وفتح آفاق جديدة للحركة العلمية، يستفيد منها أبنائنا الطلاب وتلبي احتياجاتهم وتؤهلهم للمنافسة على كل المستويات المحلية والإقليمية.

وأعرب «الجمال» في كلمته عن امتنان الجامعة وترحيبها بانضمام الدكتور أيمن الباز كواحد من أبرز العلماء المصريين المتميزين في مجال الهندسة الطبية، ومشاركته المهمة في رحاب جامعة أسيوط، التي تحمل رسالة علمية تركز على الاستفادة القصوى من كل أدوات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وتقنيات ومستجدات الابتكار والإبداع، معلنًا في ذلك عن تطلع الجامعة، خلال الفترة المقبلة، لإنشاء قسم للهندسة الطبية بكلية الهندسة، بدرجة علمية مشتركة وتعاون أكاديمي مع جامعة لويزفيل.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي حرص إدارة الجامعة على دعم وتطوير الحركة التعليمية والبحثية بكل مجالاتها الطبية والإنسانية والمجتمعية، وخاصة المجالات المتعلقة بقطاع العلوم الهندسية وتنظيمها، للعديد من الندوات العلمية في مختلف تخصصاتها، وتعزيز أواصر التعاون المشترك مع مختلف الجامعات على المستوى الدولي والإقليمي، لخدمة البحث العلمي وتبادل الخبرات والدرجات العلمية المشتركة بين الطرفين، مؤكدًا تميز كلية الهندسية وما تذخر به من كوادر بشرية رائدة من شباب الباحثين المتميزين في مختلف التخصصات، وهو ما جنى ثماره في حصول الجامعة على المركز 301 عالميًا في تصنيف شنغهاي الأكاديمي لجامعات العالم «ARWU» في قطاع العلوم الهندسية والكهربائية والإلكترونية، وحصلت الجامعة على المركز الأول على المستوى المحلي، ضمن 72 جامعة مصرية في قطاع العلوم الهندسية.

وفي سياق متصل، أشاد الدكتور نوبي محمد حسن بدعم إدارة الجامعة المتواصل لمختلف كلياتها وقطاعاتها وتسخير كل إمكاناتها لدعم العملية التعليمية وتوفير المناخ العلمي الملائم لأبناءها الطلاب وإتاحة الفرصة أمامهم وإلقاء الضوء على أهم الموضوعات والقضايا المهمة في شتى المجالات.