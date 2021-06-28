رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفد الجامعة الأمريكية لتأسيس مركز تطوير مهني

استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، وفد الجامعة الأمريكية الذي ضم مها فخري مدير مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية و ونائبتها تغريد عبد الرحمن ومينا يوسف مدير المشروعات بجامعات المنيا وبني سويف وأسيوط، بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة لبحث سبل التعاون والعمل المشترك بين الجامعتين تمهيداَ لتأسيس و تخصيص مقر للمركز الجامعى للتطوير المهني التابع للجامعة الأمريكية ملحق بالمبنى الإداري بالجامعة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط على ترحيبه بكافة أوجه التعاون المشترك مع كافة المؤسسات التعليمية والخدمية بما يهدف إلى إثراء الحركة العلمية وفتح آفاق جديدة للعمل وتبادل الخبرات في مختلف الأنشطة التعليمية والمهنية وذلك لمواكبة التطور الجاري في سوق العمل بما يساهم في استفادة أبناءنا الطلاب من الخدمات التي تقدمها الجامعة من برامج تعليمية جديدة ودورات تدريبية متطورة تلبى احتياجات سوق العمل و تساعدهم في تنمية مهاراتهم و قدراتهم وبناء شخصيتهم وإعداد أجيال قادرة على المنافسة على المستويين المحلي والدولي، و العمل على توسيع قاعدة الشراكة مع تلك المؤسسات بما يساهم في تطوير و تحسين الخدمات الجامعية.

وأوضحت الدكتورة مها غانم أن الاجتماع تضمن التركيز على مناقشة الخطوات و الإجراءات اللازمة لتأسيس المركز والتعرف على الخدمات التي يقدمها المركز في مختلف التخصصات و الأنشطة التعليمية والمهنية لابناءنا الطلاب وكذلك استعراض عدد من الأماكن المتاحة لاختيار مقر المركز ، وذلك انطلاقاّ من إستراتيجية الجامعة الساعية للارتقاء و تطوير خدماتها الطلابية والتعليمية لكافة منتسبيها لتنمية مهاراتهم الذاتية و المهنية

وأشارت مها فخري إلى أن المركز يقدم العديد من الخدمات من كورسات و دورات تدريبية و ورش عمل في شتى المجالات و التخصصات و عمل دراسات و أبحاث عن احتياجات سوق العمل و التدريب على الأسس والخطوات التي يتم من خلالها صناعة ملف شخصي متميز يوفر على الطلاب الوقت والجهد و توسيع مداركهم و العمل بروح الفريق من خلال التدريب العملي و التفاعلي وكذلك التواصل مع مختلف الشركات و قطاع الأعمال كما يوفر المركز العديد من الكورسات في اللغات و التسويق و المبيعات و إدارة المشروعات و المهارات الوظيفية وإعداد دراسات لسوق العمل و متطلباته.