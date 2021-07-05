حظك اليوم الاثنين 5-7-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

مطالعة الأبراج الفلكية يوميا أمر يحرص عليه الكثير من المواطنين، لمعرفة ما تخبرهم به من الناحيتين العاطفية والعملية، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم الاثنين على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني.. ومن المهم اليوم أن تُظهر يقظة واستعدادا أكبر لتنظيم نفقاتك وراجع خطواتك وحساباتك جيدا، والتزم بالكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الشمس في وضع معاكس وقد تدفعك لاسترجاع ذكريات حزينة.. قاوم المشاعر السلبية وكن لبقا في معاملاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة الراحلة أمينة رزق، ويوافق تاريخ ميلادها 15 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الشمس في منزل العلاقات تمنحك إصرارا وتساعدك على التقدّم بخطى واثقة وتحصل على كلمات المدح.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر ببرجك يمنحك سحرا ويدفعك للاقتراب ممن تحب بثقة، وإذا كنت خاليا قد تجد من يقدر قيمتك ويعرفها.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وقد تنخفض طاقتك، ومن المهم اليوم أن تأخذ حقك من الراحة وعليك بتنظيم جهودك والعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تميل للوحدة ولمراجعة نفسك وحياتك، وقد يفيدك ذلك في إصلاح علاقة حب أو صداقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء قصي خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدفعك نحو التخطيط لمشاريع وتعطي لذلك الأولوية، وتحصل بسهولة على مساندة الزملاء أو رؤساء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

يجذبك الالتحام بالأصدقاء وتهتم بدعمهم ومشاركتهم.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. تمهّل في تفكيرك واحترس من وشاية أو مكائد خافية ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

كن مستعدا اليوم للاجتهاد من أجل تحقيق تفاهم مع الأحباب، وتذكّر أن لا شيء يُدرك بدون تعب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان رامي عياش، ويوافق تاريخ ميلاده 18 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ.. ثِق في إحساسك وبصيرتك فهما دليلك للتصرف بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش، تناغم القمر مع بلوتو يمنحك اليوم روح تفاؤل وثقة بالنفس وتشعر بالرضا وبهدوء نسبي.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تحسن إدارة أعمالك وأموالك، وقد تكتشف أمورا تجري في الخفاء.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثامن يساعدك على الاقتراب ممن تحب، واليوم أنت أكثر اهتماما باكتشاف نوايا من حولك

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان بهاء سلطان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تتسرع في قراراتك مهما كانت الإغراءات، واطلب وقتا لتفكر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يدفعك لطرح بعض القضايا الخاصة بزواج أو شراكة، فقط كن هادئا وتجنب العصبية والغضب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان مكسيم خليل، ويوافق تاريخ ميلاده 7 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك للاهتمام بواجباتك وتصر على مثالية الأداء.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك أن تتحرك في كل صوب بكل نشاط وحيوية، فقط تجنب الصدام مع الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عمرو سعد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الخامس يمدك بالعقل والعاطفة، ويساعدك ذلك على اتباع أسلوب نشيط ومؤثر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم تميل نحو الانطلاق في كل اتجاه وتسعد بأوقات تجمعك بمن تحبهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق مما يجعلك تشعر بالحيرة والتردد، لكن لا تصعد الموقف لدرجة المواجهة والنزاع.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر معاكس.. تجنب المعارك وقم بتأجيل المناقشات العاطفية والعائلية للغد.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم تُعبّر جيدا عن رأيك وتبدو قادرا على إقناع من يخالفك الرأي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر بمنزلك الثالث يساعدك على تحسين علاقاتك وقد تجمعك بالأقارب والأحباب أوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان الراحل محمود الجندي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 فبراير.