حظك اليوم الأحد 4-7-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يسعى دائما حتى يكون في المقدمة، ما يجعله قائدا في عمله وفي حياته الشخصية والاجتماعية، وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. اعتمد اللباقة والدبلوماسية ولا تتكلم فيما لا يخصك.. وحافظ على توازنك النفسي مهما تعرضت لاهتزازات.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر وأورانوس في مربع برجك وقد يصيبك ذلك بالعصبية.. أنت بحاجة للسيطرة على انفعالاتك والتحكم في ردودك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة نجاة الصغيرة، ويوافق تاريخ ميلادها 11 أغسطس.