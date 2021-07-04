حظك اليوم الأحد 4-7-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الحوت يحاول دائمًا أن يبتعد عن الأفكار التقليدية، كما أنه يبدع في تنفيذ المهام المسندة إليه ويتقن تنفيذها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر وأورانوس بمنزل العلاقات يدفعانك اليوم لتلبية حاجة الآخرين وتعرف كيف تأسرهم.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، الوضع الفلكي يعدك اليوم بقضاء أوقات عاطفية دافئة تقضيها مع الأخوة والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.