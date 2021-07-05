حظك اليوم الاثنين 5-7-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مولود برج الجوزاء أسلوب غزلي رائع في الحب، إضافة إلى الطريقة الجذابة في التحدث والكلام مع شريك حياته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وقد تنخفض طاقتك، ومن المهم اليوم أن تأخذ حقك من الراحة وعليك بتنظيم جهودك والعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تميل للوحدة ولمراجعة نفسك وحياتك، وقد يفيدك ذلك في إصلاح علاقة حب أو صداقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة العالمية نيكول كيدمان، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يونيو.