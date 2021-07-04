«تعليم بورسعيد» تستقبل مراقبي امتحانات الثانوية العامة بـ9 استراحات مجهزة

أعلن الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأحد، أن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، جهزت 9 استراحات لرؤساء اللجان ومراقبي امتحانات الثانوية العامة، ضمن الاستعدادات لماراثون الامتحانات الذي يبدأ 10 يوليو الجاري.

الاستراحات مجهزة بوسائل فاخرة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن استراحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين، مجهزة بكافة وسائل المعيشة الفاخرة داخل كل استراحة، موضحا أنه سيتم تسكين المراقبين قبل انطلاق ماراثون الامتحانات بوقت كاف.

تعقيم الاستراحات

وقال «نبوي» إنه تم تعقيم وتطهير جميع الاستراحات خلال الفترة الماضية والانتهاء من تجهيزها؛ لتليق بالمراقبين طوال فترة الامتحانات، مضيفا أن هناك 3 استراحات مجهزة لاستقبال السيدات، بينما يوجد 6 استراحات لاستقبال الرجال.

وأشار إلى وجود بروتوكولات تعاون مع مديريات الصحة والتموين لتوفير الرعاية الصحية والخدمات التموينية اللازمة لضيوف بورسعيد، موجها الشكر للقائمين على تجهيز الاستراحات تحت إشراف شريف أبو هيبة مدير عام إدارة الشئون التنفيذية.

كان الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، قد تفقد الامتحان التجريبى الثالث لطلاب الصف الثالث الثانوى ‏العام بمدرسة بورفؤاد الثانوية للبنات، وذلك لمتابعة انتظام سير الامتحان التجريبى لطلاب الشهادة الثانوية العامة ‏ورصد أى ملاحظات برفقة محمود بدوى مدير إدارة بورفؤاد التعليمية وغريب عطية مدير إدارة الشئون القانونية.‏