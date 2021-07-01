انتحار طفل شنقا في بورسعيد

تخلص طفل يعاني من اضطرابات نفسية من حياته شنقا اليوم داخل منزله فى حي الضواحي ببورسعيد، تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد إخطار من العقيد محمد درويش رئيس مباحث الضواحي يفيد بعثور أهل الطفل «مؤمن.ت.م»، 13 سنة، على جثته مشنوقا داخل حجرته بمنزله الكائن بمنطقة مساكن المطحن بنطاق حي الضواحي في ظروف غامضة، واستدعت أسرته سيارة الإسعاف لنقله إلى مستشفى الزهور في محاولة لإنقاذه إلا أن الأطباء أكدوا وفاته.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن الطفل يعاني من اضطرابات نفسية ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وجرى التحفظ على الجثة داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعى للوقوف على ملابسات الواقعة لتحديد أسباب الوفاة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

يذكر أن شابا لقى مصرعه من قرية الكاب، جنوب بورسعيد، أثناء عبوره طريق بورسعيد - الإسماعيلية، بعد أن دهسته سيارة مسرعة وفرت هاربة،تم نقل الجثة، بواسطة سيارة إسعاف، إلى مشرحة مستشفى الزهور، التابعة للتأمين الصحي الشامل، وعلى الفور وجه مأمور قسم شرطة الجنوب ورئيس وحدة مباحث القسم بالانتقال إلى موقع البلاغ، وضبط السائق المتسبب في الحادث، والتحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.