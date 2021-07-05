حظك اليوم الاثنين 5-7-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء يهتم بالتفاصيل الدقيقة في المواقف التي يمر بها، ويعتمد على التفكير العقلاني في حكمه على الأمور، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ.. ثِق في إحساسك وبصيرتك فهما دليلك للتصرف بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش، تناغم القمر مع بلوتو يمنحك اليوم روح تفاؤل وثقة بالنفس وتشعر بالرضا وبهدوء نسبي.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.