جوائز محلية وعالمية لخريجي الجامعة الألمانية بالقاهرة في العلوم والفنون

أعلنت الجامعة الألمانية بالقاهرة، حصول 2 من خريجيها خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2021 على جوائز عالمية ومحلية في مجالي العلوم والفنون، فعلى الصعيد العالمي منحت جمعية ماكس بلانك الألمانية المرموقة، أحد أهم مراكز البحث العلمي في ألمانيا ويتبعها ما يقرب من 80 معهداً بحثياً، وهما العالم الشاب محمد البرلسي، خريج كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة 2014، جائزتين أحدهما «ميدالية اوتوهان»، وتعد إحدى أبرز الجوائز العلمية على مستوى العالم الهادفة لتشجيع الباحثين الشباب على مواصلة حياتهم المهنية والبحثية في ألمانيا، والثانية جائزة بيتر هانز هوفشنايدر، والتي تمنح كل عامين اعتبارا من عام 2005 لشباب الباحثين ذوي المشاريع البحثية الرائدة في مجال الطب الجزيئي، إضافة إلى منحة مالية تقدر بـ3000 يورو.

فوز محمد البرلسي بميدالية أوتوهان وجائزة بيتر هانز هوفشنايدر من جمعية ماكس بلانك بألمانيا

وجاءت حيثيات منح جمعية ماكس بلانك للبرلسي، الجائزتين نظير إنجازاته العلمية البارزة في مجال التعويض الجيني واكتشافه آلية جديدة لمواجهة التشوهات الجينية في الخلية والتي بمقتضاها يمكن فهم وتفسير الأسباب الكامنة وراء تسبب بعض الطفرات الوراثية للأمراض.

يذكر أنه سبق وحصل الدكتور إسلام خلف، خريج كلية الهندسة والتكنولوجيا المعلومات عام 2018، على جائزة «ميدالية أوتوهان» تقديراً لجهوده وأبحاثه في مجال التوصيل الكهربي في الأسلاك الطوبولوجية.

وكان «البرلسي» قد حصل في عام 2019، على جائزة ماكس برنستيل الدولية تكريماً لإنجازات طلاب الدكتوراه في مجال العلوم الجزيئية، وذلك من قبل منظمة ماكس برنستيل ومعهد علم الأمراض الجزيئية في ڤيينا، حيث جاء هذا الفوز في إطار تنافسه ضمن 100 مرشح من مختلف الجامعات الكبرى حول العالم، وتم إدراج اسمه في قائمتي فوربس العالمية لأبرز 30 شخصية تحت سن الثلاثين في فئة العلوم و الرعاية الصحية للعلماء الشباب بأوروبا لعام 2020، وقائمة أفضل 10 مبتكرين عرب شباب لعام 2020 من قبل المجلة العلمية إم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية.

فوز خالد الكمار بجائزة الدولة التشجيعية في الفنون لعام 2020 -2021

وأعلنت الجامعة فوز خالد الكمار، بجائزة الدولة التشجيعية في الفنون لعام 2020-2021، وعلى الصعيد المحلي، فقد فاز المؤلف الموسيقى خالد الكمار، خريج كلية هندسة وعلوم المواد بالجامعة، أحد أبرز من احتضنتهم الأكاديمية الموسيقية للجامعة، بجائزة الدولة التشجيعية في الفنون في فرع الموسيقى التصويرية لعام 2020- 2021 الممنوحة له من قبل المجلس الأعلى للثقافة.

وحصد «الكمار» هذه الجائزة عن تأليفه الموسيقى التصويرية للفيلم الروائي الطويل «صاحب المقام»، واستندت لجنة التحكيم في قرار ترشيحها لفوزه بهذه الجائزة لكونه فنانًاً مجتهدًا مطورًا ومتطورًا برزت براعته ونبوغه في الأعمال التي قدمها خلال الأعوام الماضية، بجانب تمكنه بجدارة من وضع الموسيقى التصويرية المناسبة للعمل الدرامي للفيلم المصري «صاحب المقام» التي قدمها بتكنيك هارموني مَزَجَ الروح الشرقية بالكلاسيكية الغربية.