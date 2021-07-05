حظك اليوم الاثنين 5-7-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يأتي برج الأسد في الفترة من مواليد 23 يوليو إلى 22 أغسطس، ويتميز بأن حماسه وثقته بنفسه تخلق لديه سحر لا يقاوم، وتستعرض "الوطن" لقرائها خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. تمهّل في تفكيرك واحترس من وشاية أو مكائد خافية ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

كن مستعدا اليوم للاجتهاد من أجل تحقيق تفاهم مع الأحباب، وتذكّر أن لا شيء يُدرك بدون تعب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان رامي عياش، ويوافق تاريخ ميلاده 18 أغسطس.