«السيسي» يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للعام المالي 2021\2022
كتب:
الوطن
04:26 م | الأحد 04 يوليو 2021
السيسى
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 74 لسنة 2021، الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021\2022.
ونصت المادة الأولى من القانون: قدرت اسـتخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 2461014707000 جنيه فقط، كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1392506319000 جنيه.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية للاطلاع علية اضغط هنا .