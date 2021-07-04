فحص 7200 طالب ضمن حملة «اطمن على ابنك» في بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فحص 7200 طالب من الطلاب المنقولين للصف الأول الإعدادي والأول الثانوي، ضمن حملة «اطمن على ابنك»، للكشف الطبي المجاني على طلاب المدارس بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، منذ بداية انطلاق الحملة في 18 مايو الماضي وحتى الآن.

استهداف إجراء الكشف الطبي على 49 ألف طالب

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها اليوم، إلى بدء عمل الحملة في إجراء الكشف الطبي المجاني على طلاب المدارس المتقدمين لمراحل رياض الأطفال «Kg1» والصف الأول الابتدائي، وامتداد فترة عملها لاستكمال الكشف الطبي على الطلاب بالصفين الأول الإعدادي والأول الثانوي، حتى الانتهاء من فحص جميع الطلاب المستهدف فحصهم خلال الحملة، والبالغ عددهم نح 49 ألف طالب.

امتداد الحملة ومراعاة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا

وأضافت الهيئة، أنه تم امتداد فترة الحملة حتى الانتهاء من المستهدف، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم في بورسعيد، بالموافقة على إرجاء تقديم الشهادة الصحية الجديدة، ضمن ملف التقديم الورقي للطلاب عند تسليمه إلى المدرسة، لحين الانتهاء من استخراجها، مراعاة لمنع التكدس والازدحام بين الطلاب وذويهم في المراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، التزامًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على صحة الطلاب وذويهم، والحفاظ على بيئة المنشآت الصحية خالية من عدوى «كوفيد- 19».

وتابعت الهيئة: بأنه يتم الحجز للكشف الطبي على الطلاب بالمراحل التعليمية سالفة الذِكر في المراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، من خلال الاتصال على الكول سنتر 15344، كما تشمل الحملة 9 فحوصات طبية أساسية، هي «كشف عام من طبيب الأسرة، تقييم تمريضي كامل للطلاب، قياس النظر، كشوفات جلدية، إعاقات ذهنية، وبصرية، وسمعية، وأسنان، وتحاليل صورة دم كاملة وفصيلة الدم وRH»، بالإضافة إلى عدد من الفحوصات الطبية الأخرى التي تساعد على الكشف المبكر عن الأمراض، خاصة المزمنة منها، للاطمئنان على صحة الطلاب وسلامة صحتهم البدنية والعقلية والفكرية.

واستكملت الهيئة، أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من الأمراض التي تكشف عنها الفحوصات الطبية لطلاب المدارس إلى المستشفيات العامة والمتخصصة التابعة للهيئة بالمحافظة لإجراء الفحوصات الطبية المتقدمة وتقديم العلاج اللازم لهم.

يذكر أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، أطلقت مبادرة «اطمن على ابنك» للكشف الطبي المجاني على طلاب المدارس بمحافظة بورسعيد، بداية من 18 مايو الماضي، بهدف الاطمئنان على صحة وسلامة جميع الطلاب بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وخاصة الأطفال والنشء في المدارس، الذين يمثلون أساس مستقبل التنمية الشاملة المستدامة للبلاد.