عاجل.. تأجيل محاكمة «مفتي جماعة النصرة الإرهابية» لـ 12 سبتمبر

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، تأجيل محاكمة «مفتي جماعة النصرة الإرهابية»، المتهم فيها مدين إبراهيم محمد حسنين، إمام وخطيب وداعي شرعي بتهمة الالتحاق بـ «جند الأقصى وجبهة النصرة» التابعين لجماعة القاعدة، ومقرها خارج البلاد بدولة سوريا، وتلقي تدريبات عسكرية لتنفيذ عمليات عدائية الغرض منها الإرهاب، لجلسة 12 سبتمبر المقبل للإطلاع.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة أنه حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب والتدريبات العسكرية وسائل لتحقيق أغراضها بأن التحق بجماعة القاعدة التي يقع مقرها بدولة سورية ضمن صفوف مجموعتي «جند الأقصى وجبهة النصرة» التابعين لها على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت النيابة في أمر إحالة المتهم للمحاكمة أنه روج لارتكاب جرائم إرهابية، وكان ذلك بطريق غير مباشر بأن روج عنطريق مجموعتين الكترونيتين عبر تطبيق الواتساب تحت مسمى «إفتاء ـ أسئلة وفتاوي» لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية لستخدام العنف والقوة ضد العامليين بمؤسسات الدولة على النحو المبين بالتحقيقات.