السيسي: حذرنا من إرهاب محتمل وتحديات 2013.. وواجهناها بالفعل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه فيما يخص مجال مكافحة الإرهاب، فجرى التحذير من إرهاب محتمل يوم 24 يوليو 2013: «أنا بقول الكلام ده ليه دلوقتي، عشان إحنا لما قولنا كلمة إرهاب محتمل كان يمكن كتير من المصريين قالوا إرهاب إيه هو فيه حاجة؟، هو هيحصل حاجة؟».

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه مشروعات تابعة لقناة السويس في الإسماعيلية: «أيوا، الدولة بيبقى ليها رؤية، والمسؤولين بيبقى ليهم رؤية، وفيه دراسات بتتعمل وفيه تقديرات مواقف بتتعمل بتبقى شايفة وبتستشرف المستقبل، وبالتالي كانت شايفة إن هيبقى فيه تحدي هيقابلنا وقابلنا بالفعل».