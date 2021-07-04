ذهبوا إلى الإمارات لدخول السعودية فوقفت حركة الطيران.. 10 آلاف عامل مصري يستغيثون

أزمة جديدة تعرض لها العاملون المصريون بالسعودية، بعد قرار المملكة العربية السعودية، أمس، بتعليق القدوم إليها مباشرة من الإمارات العربية المتحدة التي لجأ العاملون المصريون بالسعودية للسفر إليها كترانزيت وقضاء فترة أسبوعين كحجر صحي بها قبل العودة مجددا للمملكة، وذلك تنفيذا للشروط التي وضعتها المملكة العربية السعودية للسماح بدخول العاملين المصريين إليها.

العاملون المصريون لجأوا للسفر إلى الإمارات لدخول السعودية

وقال جابر زمزم، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه بعد قرار المملكة العربية السعودية فبراير الماضي بتعليق دخول المواطنين المصريين القادمين إليها مباشرة من مصر إلا بعد قضاء فترة أسبوعين بأحد الدول المسموح بالسفر منها إلى المملكة العربية السعودية مباشرة كأحد الإجراءات التي اتخذتها المملكة آنذاك لمنع انتشار فيروس كورونا، لجأ العاملون المصريون العاملون بالمملكة والمتواجدين بمصر وتأخرت عودتهم إلى أعمالهم بسبب القرار السعودي إلى السفر إلى بعض الدول المسموح بالسفر منها إلى السعودية مباشرة ومنها دولة الإمارات وقضاء فترة الأسبوعين بها.

أكثر من 10 آلاف عامل في أزمة بسبب القرار السعودي

وأضاف لـ«الوطن» أنه بعد إقبال الآلاف من العاملين المصريين على السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وقضاء فترة أسبوعين الحجر الصحي بها قبل الدخول منها للمملكة العربية السعودية، قررت العديد من شركات السياحة المصرية تنظيم برامج لهؤلاء العاملين تشمل تأشيرة السفر للإمارات للسياحة لمدة شهر والإقامة بها لمدة أسبوعين، والسفر منها إلى أحد المدن السعودية الرياض أو جدة فضلا عن الحجز بأحد فنادق المملكة لمدة أسبوع لقضاء فترة الحجر المؤسسي بالسعودية، موضحا أن ثمن هذا البرنامج تراوح ما بين 25 إلى 28 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه بعد قرار المملكة العربية السعودية بالأمس بمنع الدخول إليها مباشرة من الإمارات بداية من الساعة 11 من مساء اليوم، أصبح العاملون المصريون المتواجدون بها والذين كانوا يقضون فترة الأسبوعين بها قبل التوجه للسعودية، وعددهم أكثر من 10 آلاف عامل بأزمة كبيرة، نظرا لأنهم لا يمكنهم الآن السفر للسعودية، كما أنهم لا يستطيعون استرداد قيمة المتبقي من البرنامج والسفر لدولة أخرى من المسموح السفر منها للسعودية مباشرة كالأردن أو البحرين أوالسودان أو كينيا.

تدخل وزارة الهجرة ضروري

وشدد جابر، على أن هؤلاء العاملون في أزمة حقيقية حاليا في الإمارات، مطالبا وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج للتدخل لدى شركات الطيران التي تنظم إقامة المصريين بالإمارات وسفرهم للسعودية لتحويل حجوزاتهم في المملكة إلى دولة أخرى مسموح لها بالسفر مباشرة للسعودية بعد قضاؤهم فترة الأسبوعين بها، فضلا عن تعديل مواعيد الحجز بالفنادق السعودية لقضاء فترة الحجر المؤسسي لتتناسب مع الظروف الجديدة.