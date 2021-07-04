استشاري في بريطانيا: «دلتا» متفشي في البلاد والإصابات قليلة بسبب التطعيم

قال الدكتور ضياء كامل، استشاري الباثولوجي بمستشفى إسكس في بريطانيا، إن متحور «دلتا» لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» مُنتشر في بريطانيا منذ 3 أشهر، ورغم ذلك لا توجد أعداد إصابات كبيرة بفيروس كورونا تدخل المستشفيات، وأعداد الإصابات التي تحتاج لعناية مركزة تكاد تكون معدومة، وهذا الأمر بسبب أن المواطنين في بريطانيا الأعلى من 18 عاما تم تطعيمهم بلقاح كورونا.

وأضاف «كامل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن تطعيم عدد كبير من سكان بريطانيا جعل تأثير متحور «دلتا» بسيط وكأنه دور برد عادي، ومن المقرر خروج بريطانيا تمامًا من الإغلاق وتخفيف قيود كورونا بعد تحقيق نتائج إيجابية، وارتداء الكمامة سيكون خيارا شخصيا، مؤكدًا أن سلالة «دلتا» الجديدة أجبرت عددًا من دول العالم على العودة إلى ارتداء الكمامات مجددًا بعد أن اتجهت للفتح بعد أشهر من الإغلاق كالولايات المتحدة.

وأردف أن هناك اتجاه لتجريب إعطاء جرعة ثالث للمواطنين الذين حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا لمنع حدوث تكدس بالمستشفيات وللحماية من كورونا، بجانب التخطيط لعمل مشروع خلط اللقاحات، الذي أثبت أنه يعطي مناعة مزدوجة من الأجسام المضادة ومناعة خلوية أعلى بكثير من الحصول على لقاح آخر، مؤكدًا أن لقاحات كورونا فعالة ضد السلالة الجديدة، معبرًا عن أمله في أن يستمر الوضع على ماهو عليه حتى لا تضطر الشركات إلى إنتاج لقاحات جديدة مقاومة لـ«دلتا».

وأشار إلى أن هناك دول تسعى لخلط اللقاحات، بمعنى أن يأخذ نوعين من اللقاح وهذا من شأنه أن يعزز المناعة مرتين، وتكاد تكون الأعراض الجانبية نادرة ولا تذكر.