«الصحة» تعلن تغير أعراض فيروس كورونا: أكثر طولا وشدة

كشف مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا عن عدم رصد المتحور «دلتا» من فيروس كورونا المستجد في مصر، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الوزارة عملت على إجراء دراسات جينية خاصة على مصابي الفيروس في مستشفيات العزل على مستوى محافظات الجمهورية، ووصل عدد الدراسات إلى 350 بحثا جينيا ولم تثبت الدراسات وجود متحور دلتا في مصر أو حدوث تحورات للفيروس حتى الآن وما يوجد هو ثلاث سلالات من فيروس كورونا داخل مصر فقط.

هل تغيرت أعراض فيروس كورونا؟

وتابع المصدر أن أعراض المتحور دلتا من فيروس كورونا هي نفس أعراض فيروس كورونا ولكنها أشد، وعن أعراض الفيروس بشكل عام وهل تغيرت؟، قال المصدر إن الأعراض لم تختلف ولكن حدث تغير في شكل الأعراض كارتفاع درجة الحرارة لفترة أطول والكحة بدلا من أنها كحة جافة أصبحت مصاحبة لبعض الإفرازات وآلام في الجسد وتورم العينين وظهور الطفح الجلدي.

وأضاف المصدر أن المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا لم تحدث لهم أي مضاعفات غريبة أو خطيرة بعد الحصول على اللقاح سواء الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية، لافتا إلى أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا جميعا معروفة وهي ارتفاع في درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطعيم أو صداع بسيط تزول هذه الأعراض في غضون يومين ولا تحتاج لأخذ مسكنات أو الذهاب إلى طبيب.

متى يمكن السيطرة على فيروس كورونا؟

وأكد المصدر أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا يشهد انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات، حيث سجلت الوزارة أمس أقل عدد يومي من الإصابات على مدار 7 أشهر مضت، مشيرا إلى أن مصر لن تسجل صفر إصابات ولكن الإصابات التي يتم تسجيلها وستكون متوسطة وخفيفة، وأعلن المصدر أنه يمكن السيطرة على الفيروس في حال تطعيم من 60 لـ70 % من المواطنين، موضحا أن الدولة تسعى إلى الانتهاء من تطعيم قرابة 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.