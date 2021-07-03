أعراض فيروس كورونا «دلتا بلس».. «العليا للفيروسات» توضح

كشفت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأستاذة بكلية الطب جامعة عين شمس، حقيقة وجود وجود سلالة فيروس كورونا الجديدة، وأعراض فيروس كورونا دلتا بلس.

وأكدت عضو اللجنة العليا للفيروسات، أن سلالة كورونا الجديدة «دلتا بلس» غير موجودة في مصر حتى الآن؛ وفقًا لنتائج الدراسات والتحاليل التي انتهى منها أساتذة طب قصر العيني وأطباء مستشفى 57 357 لأورام الأطفال، مشيرة إلى أن العمل يجري على قدم وساق؛ لمتابعة جميع المتغيرات بشأن فيروس كورونا.

8 أعراض لـ فيروس كورونا «دلتا بلس»

وشارت إلى أعراض فيروس كورونا دلتا بلس، التي تم إعلانها في البلاد التي ظهرت بها، على النحو التالي:

ـ سلالة دلتا سريعة الانتشار والعدوى والانتقال من شخص لآخر.

ـ ألم بالجهاز الهضمي.

ـ أعراض تنفسية حادة وشديدة، تؤدي إلى الاحتياج إلى تنفس صناعي.

ـ أعراض أيضا تتعلق بالجهاز العصبي لسلالة كورونا دلتا بلس.

ـ سعال شديد.

ـ حمى.

ـ الشعور بالصداع.

ـ سيلان الأنف.

ـ التهاب الحلق.

و في السياق ذاته، شددت الدكتورة وجيدة أنور، على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ للوقاية من فيروس كورونا، مع الالتزام بتحقيق التباعد الاجتناعي والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، مع ضرورة الاهتمام بتناول الخضروات و الفواكه المحفزة لمناعة الجسم، بالإضافة إلى ضرورة الإبتعاد عن الأماكن المخالفة لتعليمات الحكومة المصرية والالتزام بتطبيق أقصى معايير التعقيم و التطهير الدوري للمنشآت، وذلك في ظل إجراءات الدولة لمواجهة المرض خاصة تحورات الفيروس كـأعراض فيروس كورونا دلتا بلس.

كما شددت عضو العليا للفيروسات على ضرورة الالتزام بتعليمات الطبيب المختص، حال الشعور بأي أعراض للمرض و كذلك تجنب تناول أي أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب؛ منعًا لحدوث أي مضاعفات أو تأثير سلبي يضر بصحة الإنسان.