التنمية المحلية: إجراءات استخراج تصريح بناء عقار تستغرق شهرا واحدا

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تقيم شراكة استراتيجية مع وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي لوضع اشتراطات البناء الجديدة في الإسكندرية وتم مناقشة ذلك مجتمعيا ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب وتم تجربة هذه الاشتراطات لمدة شهرين بداية من شهر مايو وسيتم تعميمها على باقي المدن بداية من 3 يوليو، لافتا إلى أن رخصة عقار جديد في الاشتراطات الجديدة تأخذ شهرا واحدا فقط بعد أن كانت تستغرق فترة كثيرة.

وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» اليوم الأحد، المذاع فضائية «dmc» وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه سيتم تطبيق الاشتراطات الجديدة بمراقبة الإدرة المحلية التي دربت 1400 موظف على مستوى الجمهورية لهذه المهمة الجديدة في 228 مدينة لـ 91 حيا بنحو 5 متدربين من كل مدينة وحي، حيث تم تدريب رئيس المدينة ورئيس الحي ومدير المركز التكنولوجي ومدير الإدارة الهندسية والمشرف العام على النظام.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن التدريب يكون على الاشتراطات البنائية الجديدة واستخدامها، بجانب تجهيز المراكز التكنولوجية من خلال مرور مسؤولي الدعم الفني عليها من قبل وزارة التخطيط والتنمية المحلية لتطبيق المنظومة الجديدة التي ستشمل الجامعات من أجل مراجعة تراخيص البناء بجانب استكمال تجهيز المراكز التكنولوجية في 28 مركزا.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: «تم مخاطبة المحافظات المصرية صباح اليوم من أجل متابعة الأداء وتلقي رغبات الأهالي المستفسرة عن رغبات الترخيص للعقارات الجديدة المقرر بناؤها، وكذلك التنسيق مع وزارة التعليم العالي بإبلاغها أسماء العاملين في المحليات المختصين بمراقبة اشتراطات البناء الجديدة من أجل حل أي مشكلات».

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن طالب الترخيص سيقدم طلبا من أجل معرفة صلاحية بناء في المكان الذي يريده وبعدها ينتظر الإجابة ليحصل بعدها على الرخصة مع ضرورة موافقة المهندس التنفيذي، مشددا على أن كل هذه العملية تأخذ شهرا واحدا فقط، مبينا أنه يكون هناك متابعة لعملية التنفيذ من قبل السلطات للتأكد من أن المبنى مطابق للرسم من أجل يعمل على تقديم أوراقه للحصول على المرافق الخاصة بالعقار من كهرباء ومياه وغاز.