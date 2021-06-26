التنمية المحلية: تدريب 1400 موظف على رخص البناء وفق الاشتراطات الجديدة

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية عبر توفير برامج ودورات تدريبية على مدار العام بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أو فى الأكاديمية الوطنية للتدريب أو بعض المنح والدورات التدريبية بالخارج.

وشدد شعراوى على سعى الوزارة نحو تحسين الخدمات المقدمه للمواطن والارتقاء بمستوى القائمين عليها من عاملين ومديرين وقيادات بالمحليات في ظل مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى لبناء الانسان المصري والتحول الرقمي والإصلاح الإداري وهو دور أصيل مكلفه به الوزارة في المحليات وتقوم علي تنفيذه علي أفضل وجه مع باقي الشركاء.

تطوير النظم المحلية

وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت خلال السنوات الماضية بجهود مميزة نحو تطوير النظم المحلية في كثير من المحاور أهمها التطوير المؤسسي وبناء القدرات للعاملين بالمحليات، حيث تم العمل على تطوير الهياكل الإدارية وفقاً لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير منظومة العمل المحلي والاصلاح الإداري للوحدات المحلية بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء والحفاظ على موارد الدولة.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت بمجموعة من الإجراءات لإعادة الانضباط إلى منظومة العمل المحلى وتطوير أداء العاملين في المحليات وفي هذا الشأن تم تطوير الهيكل الاداري للوزراة ليتناسب مع المهام المكلف بها والعمل علي تطوير الهياكل الإدارية للمحافظات بالتعاون مع بعض الشركاء الدوليين على رأسهم البنك الدولي.

وتم إعداد هيكل تنظيمي لمحافظتي قنا وسوهاج للتطبيق على المحافظتين كنموذج تجريبي وسيتم تعميمه على باقي المحافظات بعد الدراسة الجيدة لآثاره الإيجابية وذلك بعد تشكيل لجنة بمشاركة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة الهياكل الإدارية للمحافظات وتطويرها لتتناسب مع المهام الحالية ولكي تتضمن التوزيع المتوازن للملفات بين القيادات التنفيذية بالمحافظة واستحداث بعض الإدارات منها إدارة عامة للتنمية الاقتصادية مثل إدارة للمشاركة المجتمعية وإدارة لتحسين الخدمات، إضافة إلى المركزالتكنولوجي كتقسيم إداري داخل هيكل المحافظة.

و أشار شعراوى إلى أن التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب يتضمن تطوير وإعادة هيكله مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة الذراع التدريبي للوزارة، بالإضافة إلى تنمية علاقات المركز الدولية والإعلامية وتقييم وبناء قدرات العاملين به والعمل علي حسن الاستفادة من إمكانياتهم وتوظيفها بالشكل الأمثل وصولا لتحويله إلي أكاديمية للتنمية المحلية.

130 دورة تدريبية

وقال شعراوى إن مركز التدريب بسقارة يشهد تنفيذ 130 دورة تدريبيه سنوياً يستفيد منها حوالي 7 آلاف متدرب على مدار 40 أسبوع تدريبي بإجمالي 800 يوم تدريبي خلال فتره 10 شهور وتنفيذ عدد من الدورات التدريبيه باجمالي 13 يوم تدريب لعدد 1400 متدرب من العاملين بالمراكز التكنولوجية والادارة الهندسية والتخطيط العمراني والجامعات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء علي تطبيق منظومة رخص البناء وفق الاشتراطات البنائيه الجديدة في عام 2021.

استراتيجية 2030

وأوضح الوزير أنه من أبرز البرامج التدريبية التي يقوم بها مركز تدريب سقارة أيضاً دورة إعداد المدربين TOT بمتوسط 150 متدرب سنويا ودورة إعداد قادة المستقبل ودورة القيادات النسائية التنفيذية وحزمه من الدورات والبرامج المتكامله لتدريب القيادات المحليه من رؤساء مراكز ومدن واحياء ووحدات قرويه في كافه المجالات التي تتماشى مع استراتيجية مصر 2030.