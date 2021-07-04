عاجل.. وفاة والد الفنان آدم الشرقاوي في أمريكا

رحل الدكتور خالد الشرقاوي، أستاذ القانون، والد الفنان آدم الشرقاوي، عن عالمنا اليوم الأحد، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المُقرر تشييع جثمان الدكتور خالد الشرقاوي، فور وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان يعيش هناك، وذلك بمسقط رأسه «منية المرشد» بمحافظة كفر الشيخ.

ونعى عدد كبير من أصدقاء والد آدم الشرقاوي، حيث قال أحدهم: «إن القلب ليحزن والعين لتدمع على سماع الخبر المفزع ده ولا نقول إلا ما يرضي الله.. إنّ لله وإنّ إليه راجعون.. والله ماعهدنا عنه إلا كل خير مشارك للخير وما قصدناه فى خير إلا ووفى».

آدم الشرقاوي، اسمه الحقيقي محمود الشرقاوي، وتعود أصول عائلته إلى قرية منية المرشد بمركز مطوبس في كفر الشيخ، وكان والده يعمل في مصر محاميا لمدة 14 عامًا ثم هاجر هو وزوجته وولداه أحمد وآدم، إلى الولايات المتحدة في عام 1998، ثم حصل على ماجستير في القانون الأمريكي وشهادة في القانون الدولي ودكتوراة في العدالة الجنائية، وحاليا هو عضو اتحاد المحامين الأمريكيين، وعضو اتحاد المحامين العرب ومحامٍ أمام محكمة النقص المصرية، وعضو جمعية القانون الدولي الأمريكية، وعضو الجمعية الأمريكية لعلم الإجرام.

وجاء آدم الشرقاوي إلى أمريكا عندما كان يبلغ من العمر 5 أعوام، وكان تلميذا متفوقا جدا، وعندما كان في المرحلة الابتدائية حصل على العديد من شهادات التفوق أبرزها وأهمها شهادة تم توقيعها من الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش.

وآدم أيضا لديه شقيقة مولودة في أمريكا عام 2003، وحصلت على 3 شهادات، اثنان منها بتوقيع الرئيس أوباما وواحدة بتوقيع الرئيس دونالد ترامب.

وعندما كان يدرس آدم، الشهير في أمريكا بـadam elshar، في الكلية، قدم مسرحيتن عام 2014-2015، منها مسرحية «روميو وجولييت» وفازت المسرحية بالمركز الأول على مستوى كاليفورنيا، وتم التصعيد على مستوى 4 ولايات، وحصل على المركز الأول، هو ودانيال التي قدمت دور جوليت، وفي ذلك الوقت نشرت الصحف في عدد من الولايات عن ذلك.