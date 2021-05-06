مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 24.. منى زكي تطلب من آدم الشرقاوي المجيء لمصر

في أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 24، بدأت بمواجهة قوية بين منى زكي ومحمد ممدوح، وبكاء الثنائي خلال حديثهما مع بعضهما وعتاب كلاهما لبعضهما، حيث حاولت هنا معرفة هل حازم لا يزال يحبها أم لا، وفي نهاية الحديث أخبرها أنها قريبا ستعلم لماذا رفض تطليقها رسميا طوال هذه الفترة.

وعندما خرجت منى زكي من المزرعة وجدت سيد رجب الذي يؤدي دور الحاج بدر يجلس مع ناريمان والدة مؤنس، ولكنها لم تكن تعلم ذلك حتى أخبرها بدر.

وتواصلت منى زكي مع آدم الشرقاوي عبر اتصال هاتفي، ويعتبر ظهور جديد بعد غياب عدة حلقات، وطلبت منه أن يأتي إليها مصر لأنها تحتاج إليها، وأنها سوف توفر له تذكرة الطيران وسكن، فيما تشاجرت معه صديقته بعد هذه المكالمة لرفضها أن يسافر لها.

وتنازلت منى زكي عن شراكتها في مصنع النحل لمحمد ممدوح، مع شروط تغيير اسم المنتج نبع الهنا لاسم آخر، وغيره.

وأرسل محمد ممدوح طرد لمنى زكي يحتوي على ورقة رسمية بطلاقها ما جعلها في حالة انهيار، وكان هو يراها من بعيد في الشارع، بينما حاولت أن تقيم علاقة مع محمد فراج بعد اكتشافها ذلك، إلا أنها لم تسطتع وخرجت سريعا من الغرفة وانتهت الحلقة على محاولة الضابط التحقق لما يحدث في مصنع النحل.

موعد عرض مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 24

قناة Dmc

الساعة 7:45 مساءً، والإعادة 2:00 صباحًا و10:00 صباحًا.

قناة دبي

الساعة 10 مساءً، والإعادة 1:30 صباحًا.

قناة OSN

الساعة 10 مساءً.

قناة رؤيا

الساعة 9 مساءً.

أبطال مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وأسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير، بمشاركة سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري، من إخراج تامر محسن، ومن إنتاج «ميديا هب سعدي- جوهر».