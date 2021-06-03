بعد مشاركة آدم الشرقاوي.. كيفية تحميل تطبيق «اتكلم عربي»

شارك آدم الشرقاوي، الفنان المصري المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي اشتهر بأداء شخصية «بيج زي» في مسلسل «لعبة نيوتن»، بفيديو قصير ضمن مشاركته فى الترويج للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بعد اختياره سفيرا للمبادرة داخل مصر، من قبل وزيرة الهجرة.

وأطلق تطبيق «اتكلم عربي» في إطار التيسير على المغتربين في الدول كافة، وحفظ الهوية المصرية، بالتعاون بين وزارة الهجرة ودار نهضة مصر للنشر.

وفي هذا الصدد، نستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن التطبيق الجديد.

معلومات عن تطبيق اتكلم عربي

يأتي التطبيق الذي يحمل شعار «اتكلم عربي وعيشها مصري» ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أطلقت الوزارة هذا التطبيق بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

تستهدف مبادرة «اتكلم عربي» في المرحلة الأولى من التطبيق، الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، والمرحلة الأخرى من سن 6 إلى 9 سنوات، والثالثة من سن 9 إلى 12 سنة.

ويتيح إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة، الفرصة للأجيال المصرية الناشئة بالخارج لتعلم اللغة العربية قراءة وكتابة في أي مكان عن طريق الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، وبالاعتماد على أحدث طرق التعلم التفاعلية، وتقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا.

وفي ذات السياق، أشادت إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، في بيان لها، بإطلاق وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، التطبيق الإلكتروني «اتكلم عربي»، مؤكدة أنها فرصة لجميع الأجيال الناشئة بالخارج لتعلم اللغة العربية.

وأشارت إلى أن هذا التطبيق يحافظ بشكل كبير على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج، فضلا عن الاعتماد على أحدث طرق التعلم التفاعلية، وتقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا.

كيف يمكن تحميل تطبيق اتكلم عربي؟

يمكن تحميل تطبيق اتكلم عربي عن طريق جوجل بلاي.