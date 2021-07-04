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انفجار شاحنة ألعاب نارية على شاطئ مزدحم بماريلاند الأمريكية (فيديو)

كتب:

خالد عبد الرسول
06:51 م | الأحد 04 يوليو 2021
الانفجار الذي وقع على شاطئ بولاية ماريلاند الأمريكية

الانفجار الذي وقع على شاطئ بولاية ماريلاند الأمريكية

أعلن مسؤولون وشهود عيان، أن شاحنة محملة بالمفرقعات والألعاب النارية، انفجرت على شاطئ مزدحم في أوشن سيتي بولاية ماريلاند الأمريكية، ما أثار حالة من الفزع والرعب لدى رواد الشاطئ.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن موظفًا بشركة للألعاب النارية أصيب بجروح طفيفة، ولم يصب آخرون، وذلك حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

وأشارت وسائل الاعلام إلى أن الحادث وقع في حوالي الساعة 10:15 من صباح اليوم الأحد، وأن مكان الحادث كان مزدحمًا وقت الانفجار، لكن المنطقة المحيطة بالشاحنة كانت مغلقة على ما يبدو.

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