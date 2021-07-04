«تحيا مصر»: بدء علاج 10 مصابين بضمور العضلات الأسبوع المقبل

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق «تحيا مصر»، إن الصندوق شارك في تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية، لافتا إلى أن مبادرة علاج مصابي مرض ضمور العضلات، استجاب لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تلقي الدولة استغاثات كثيرة لإنقاذ الأطفال الذين يعانون من هذا المرض، موضحا أن وزارة الصحة والسكان ستعمل على علاج 10 أشخاص مصابين بمرض ضمور العضلات الأسبوع المقبل بشكل مبدأي مع التواصل مع باقي المصابين الفترة المقبلة.

تكامل بين الدولة لتوفير أدوية لعلاج مرضى ضمور العضلات

وأضاف «مختار» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» اليوم الأحد، المذاع فضائية «dmc» وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن ضمور العضلات أحد الأمراض النادرة التي ستعالجها وزارة الصحة الفترة المقبلة، مبينا أن هناك تكامل مع أجهزة الدولة لتوفير الأدوية ووسائل التشخيص من خلال الحساب البنكي لمبادرة «الأمل في بكره» التي خصصها صندوق «تحيا مصر» من أجل المساهمة في علاج مرضى ضمور العضلات، لافتا إلى أن الصندوق نفذ أمرا مماثلا في حملة «نور حياة» لعلاج أمراض العيون لدى الأطفال وحملة «كلنا جنبك» لتنفيذ حضانات للمبتسرين وأجهزة غسيل الكلى.

إطلاق مراحل جديدة من المبادرات

وأوضح المتحدث باسم صندوق «تحيا مصر»، أن الفترة القصيرة المقبلة ستشهد مراحل جديدة، من خلال مبادرات لرعاية الأولى بالرعاية في مختلف محافظات مصر، موضحا أن الصندوق يتيح التبرع على الخط الساخن أو حسابه أو صفحته على «فيس بوك» التي يتفاعل معها المواطنون لعرض مشكلاتهم.