وزيرة الصحة: بدء إنتاج أول مليون جرعة من لقاحات كورونا في مصر

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء إنتاج أول مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني على أرض مصر.

وأضافت الوزيرة، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» منذ قليل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يجري حالياً إجراء اختبارات المقارنة واختبارات الجهة الرقابية وهيئة الدواء وغيرها من الاختبارات ليتم بعدها خطوات الإنتاج الموسع.

كما تطرقت الوزيرة للموقف الحالي لتعاقد وتوريد لقاحات استرازينيكا، وساينوفارم، وساينوفاك، وسبوتنيك، بالإضافة إلى موقف توافر الاكسجين، موضحة في هذا الصدد أنه تم الوصول إلى مرحلة الاستقرار في الإمداد للأكسجين السائل.