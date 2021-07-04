توقعات طقس الـ72 ساعة.. شديد الحرارة والعظمى على القاهرة 37

أعلنت الهيئة العامة لـ«الأرصاد الجوية»، التابعة لوزارة الطيران المدني، توقعاتها بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في بيان صادر عنها، خلال الفترة من الاثنين 5 يوليو حتى الأربعاء 7 من الشهر ذاته، مشيرة إلى وجود شبورة مائية على بعض الطرق، خلال فترة التنبؤ، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح على بعض الأنحاء.

ونوهت الأرصاد، بوجود ارتفاع في نسب الرطوبة، يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تصل لـ4 درجات مئوية، لتصل درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى، 38 درجة مئوية، فيما تسجل 44 مئوية على جنوب البلاد.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» حالة الطقس، درجات الحرارة، الظواهر الجوية المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الطيران المدني، وتنبؤات حالة الطقس والأرصاد.

حالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر الاثنين 5 يوليو

أوضحت الهيئة أن طقس الاثنين يكون حار رطب على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، أثناء النهار، فيما يكون الطقس ليلًا معتدل الحرارة رطبًا على القاهرة الكبرى، وباقي الأنحاء، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 36 مئوية، وعلى جنوب الصعيد 41 مئوية.

حالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر الثلاثاء 6 يوليو

كما أعلنت الهيئة أن طقس الثلاثاء سيكون شديد الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، أثناء النهار، فيما يكون الطقس ليلًا معتدل الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى، وباقي الأنحاء، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 37 مئوية، وعلى جنوب الصعيد 42 مئوية.

حالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر الأربعاء 7 يوليو

وأضافت الهيئة أن طقس الأربعاء يكون شديد الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، أثناء النهار، فيما يكون الطقس ليلًا معتدل الحرارة رطبًا على القاهرة الكبرى، وباقي الأنحاء، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 37 مئوية، وعلى جنوب الصعيد 43 مئوية.