حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاثنين 5-7-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الاثنين؛ إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب «سيناء، والبلاد»، حيث يعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادرة درجة الحرارة المحسوسة عن درجات الحرارة المُتوقعة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

حالة الطقس غدا الاثنين

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع أن يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة، رطب على القاهرة الكبرى، وباقي الأنحاء.

وقال خبراء هيئة الأرصاد، إنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، فضلًا عن تكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الاثنين

القاهرة 36 24

الإسكندرية 30 23

وادي النطرون 33 23

طنطا 35 24

شبين الكوم 36 24

دمنهور 33 24

بلطيم 30 25

مطروح 29 23

السلوم 30 22

سيوة 36 21

بورسعيد 31 24

دمياط 30 24

الزقازيق 37 24

المنصورة 36 24

الإسماعيلية 37 25

السويس 36 25

العريش 31 24

رفح 31 23

رأس سدر 35 24

نخل 33 18

نويبع 37 26

طابا 34 22

كاترين 33 17

الطور 35 24

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 37 25

بني سويف 37 25

المنيا 36 25

أسيوط 38 25

سوهاج 39 26

قنا 40 26

الأقصر 40 27

أسوان 41 28

إدفو 42 28

أبو سمبل 41 30

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 39 32

أبو رماد 38 26

حلايب 36 28

رأس حدربة 36 28