أخطاء إضافة المواليد الجديدة على «دعم مصر» و«مصر الرقمية»

يقابل عدد من المواطنين عند إضافة المواليد على البطاقات التموينية، عبر موقعي دعم مصر، ومصر الرقمية، عدة أخطاء تؤدي إلى رفض طلبهم إلكترونيا بسبب إدخال بيانات خاطئة.

وتشمل الأخطاء التي يقع فيها المواطن عند إضافة المواليد:

1- التسجيل برقم هاتف غير مسجل باسم صاحب البطاقة أو أحد أفرادها.

2- تسجيل الاستحقاق خطأ أو مفردات مرتب مزورة، أو معاش غير صحيح.

3 – التسجيل ببطاقات غير محدثة في قاعدة بيانات الانتاج الحربي

4- التسجيل برقم قومي غير صحيح

5- ارتكاب أخطاء في كتابة البيانات أثناء التسجيل في الاستمارة

6- تواجد رب الأسرة للعمل بالخارج وعدم خصمه من البطاقة التموينية.

الفئات المستحقة لاستخراج بطاقات تموين من بوابة مصر الرقمية

وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، قراره الوزاري رقم 62 لسنة 2021 بتاريخ 29 مارس 2021، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، وتعد هذه الفئات هي:

1- المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي.

2- المستحقون لمعاش السادات.

3- المستحقون لمعاش مبارك.

4- المستحقون لمعاش تكافل وكرامة.

5- الأرامل.

6- المطلقات.

7- المرأة المعيلة.

8- أصحاب الأمراض المزمنة دون التقيد بحد أقصى للدخل.

9- ذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بحد أقصى للدخل.

10- القصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

11- العمالة الموسمية المؤقتة.

12- العاملون بالزراعة.

13- الباعة الجائلين.

14- عمال التراحيل.

15- السائقين.

16- المهنيون.

17- الحرفيون من ذوي الأعمال الحرة.

18- أصحاب الدخول الضئيلة.

19- المتعطلون عن العمل ومن في حكمهم.

20- الحاصلين على مؤهلات دراسية ولايزالون بدون عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيهاً شهرياً.

21- أرباب معاشات العاملين بالحكومة بحد أقصى 1500 جنيه شهرياً.

22- أرباب معاشات العاملين بقطاع الأعمال العام بحد أقصى 1500 جنيه شهرياً.

23- أرباب معاشات العاملين بالقطاع الخاص بحد أقصى 1500 جنيه شهرياً.

24- العاملون بالحكومة المؤمن عليهم بحد أقصى 2400 جنيهاً شهرياً.

25- العاملون بقطاع الأعمال العام بحد أقصى 2400 جنيه.

26- العاملون بالقطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 2400 جنيه.