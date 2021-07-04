بوابة مصر الرقمية للتموين 2021.. بدء إضافة المواليد

بدءًا من انطلاق يوليو الجاري، أصبح مُتاحا للمواطنين إضافة المواليد على بطاقات التموين، من خلال بوابة مصر الرقمية للتموين 2021، التى تتيح للمواطنين إضافة مواليدهم بشرط عدم وصول عدد الأشخاص المقيدين على البطاقات لما يزيد عن 4 أفراد.

خطوات إضافة المواليد على بوابة مصر الرقمية للتموين 2021

يسجل رب الأسرة - صاحب البطاقة التموينية- حسابا على بوابة مصر الرقمية، ويخصص له كلمة سر واسم استخدام.

يختار المستخدم أيقونة ضم افراد أسرتي، من داخل أيقونة التموين بداخل الموقع، حيث يملأ بيانات الأبناء الراغب في إضافتهم للبطاقة التموينية.

يتعهد رب الأسرة بأن كل البيانات صحيحة وأي خطأ يتحمل مسؤوليته القانونية، بعدها يُدخل صورا من بطاقته الشخصية وصورا من شهادات ميلاد المواليد.

تخضع هذه البيانات لمراجعة قبل اعتماد الطلب بالموافقة أو الرفض.

التموين: توصيل بطاقات التموين للمنازل بشرط

فيما قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن المواطن يمكن له التسجيل على بوابة مصر الرقمية، وتصل البطاقة إلى المنزل، مقابل رسوم بسيطة تصل إلى 23 جنيهًا ونصف عن طريق البريد المصري، بشرط أن يكون العنوان المسجل في بطاقة الرقم القومي صحيحًا ولم يتغير.

وزير التموين يوجه وصول الدعم إلى مستحقيه

يأتى ذلك، في ظل توجيه وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بتسيير حملات يومية على منافذ صرف السلع التموينية، للتأكد من وصول الدعم الي مستحقي والتأكد من جودة السلع الموزعة على المواطنين من حيث الجودة والصلاحية.

ويصل عدد مخازن وزارة التموين على مستوى الجمهورية إلى 1500 مخزن.