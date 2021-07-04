وزيرة الثقافة تشهد احتفالات مئوية مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية 

أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مساء اليوم الأحد، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فعاليات احتفالات مئوية مسرح سيد درويش، التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، تحت عنوان «100سنة مسرح سيد درويش»، وتستمر من مساء اليوم حتى الخميس 8 يوليو بأوبرا الإسكندرية.

وأزاحت «عبد الدايم»، الستار عن تمثال سيد درويش ويصاحبها إسقاطات ضوئية مصورة على واجهة المسرح، يليها افتتاح معرض الفنان خالد هنو بالبهو الرئيسي للمسرح، ثم ينتقل الحضور إلى داخل المسرح، حيث يتم عرض الفيلم الوثائقي 100 عام من الإبداع، الذي يروي تاريخ مسرح سيد درويش، وأهم العروض التي استضافها، ثم تلقي وزيرة الثقافة كلمتها وتكرم 21 شخصية من أعلام مدينة الإسكندرية الذين قدموا إسهامات متميزة للمسرح.

ويتواجد تمثال سيد درويش في بهو مسرحه، ضمن احتفالات أوبرا الإسكندرية «100سنة مسرح سيد درويش»، والذي صممه الدكتور جابر عبدالمنعم حجازي.

وشهد محيط مسرح سيد درويش، اصطفاف عازفي الموسيقي، في عرض فني ضمن فعاليات اليوم الأول من الاحتفال، بمناسبة مرور مائة عام على افتتاح مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

وقالت «عبد الدايم»: إن مصر تزخر بتاريخ ثري في كل المجالات، وتمثل بنيتها المعمارية جزءًا مهمًا من تراثها الحضاري، مشيرة إلى أن مسرح سيد درويش يمثل أحد المعالم البارزة في الإسكندرية، ويعد شاهدًا على الكثير من الأحداث الفنية والتاريخية التي جرت بمدينة الثغر.

وأضافت وزيرة الثقافة على هامش الاحتفال، أن الاحتفال بمئويته يأتي ضمن استراتيجية تعريف الأجيال الجديدة بصفحات من مشرقة من تاريخ مصر الثري، مؤكدة الفخر بأيقونات الوطن التي شكلت عناصر ومفردات قوته الناعمة.

يذكر أن الاحتفالات بمئوية مسرح سيد درويش، تشمل عروضا لفرق «أوبرا القاهرة، أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، الرقص المسرحي الحديث، باليه أوبرا القاهرة، أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، ومركز تنمية المواهب بالإسكندرية، إلى جانب فرقتي ساوند تراك وفؤاد ومنيب».