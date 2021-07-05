حظك اليوم الاثنين 5-7-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العقرب، أنّ لديه حسًا فكاهيًا، ويبعث الفرح والتفاؤل في قلوب من حوله، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تتسرع في قراراتك مهما كانت الإغراءات، واطلب وقتا لتفكر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يدفعك لطرح بعض القضايا الخاصة بزواج أو شراكة، فقط كن هادئا وتجنب العصبية والغضب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان مكسيم خليل، ويوافق تاريخ ميلاده 7 نوفمبر.