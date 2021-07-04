وزير الآثار يناقش تنشيط سياحة اليخوت في مصر

عقد اليوم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماعا تحضيريا للوقوف على الجهود المبذولة لتنشيط سياحة اليخوت في مصر، بالإضافة إلى دراسة المعوقات التي تواجه هذا النمط السياحي وبحث سبل حلها.

ويأتِ هذا الاجتماع تنفيذا لتكليف فخامة رئيس الجمهورية، وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأخير، للنهوض بهذا النمط السياحي ووضع خطة إستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، ودراسة الإجراءات المنفذة لها والعمل على تيسير الإجراءات تعظيما لهذا النوع من النشاط السياحي.

وتعد مصر منطقة جاذبة لسياحة اليخوت، لما تتمتع به من شواطئ تمتد على ساحل البحرين الأحمر والمتوسط، ومقومات سياحية متميزة ومتنوعة وظروف مناخية ملائمة.

وحضر الاجتماع نائب الوزير لشؤون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والوكيل الدائم للوزارة، ومستشار الوزير للتحول الرقمي.