مطار مرسى مطروح يستقبل رحلة طيران من كازاخستان على متنها 124 سائحا

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن مطار مرسى مطروح، استقبل اليوم الأحد، سادس طائرة شارتر سياحية قادمة من كازاخستان إلى مطار مرسى مطروح، للأسبوع الثالث على التوالي، وتحمل على متنها 124 سائحا، يأتي استمرارًا لتدفق السياحة الأجنبية الخارجية على محافظة مطروح، مع ما تتمتع به من إمكانات سياحية تؤهلها لاحتلال مكانتها السياحية العالمية، مع فتح مطروح خط طيران شارتر مع السياحة الأجنبية، لتوافد الأفواج السياحية من دولة كازخستان، ودول أوروبا وآسيا، من خلال شركات سياحية.

فنادق مطروح تستقبل 124 سائحًا من كازاخستان

وقال محافظ مطروح إن إدارة السياحة بالمحافظة، استقبلت بمطار مطروح الدولي، اليوم الأحد، طائرة شارتر تحمل على متنها 124 سائحًا من كازاخستان، بالورود، ووزعت عليهم البرشورات السياحية، التي تتضمن جميع الأماكن السياحية والمواقع الأثرية، التي تتميز بها محافظة مطروح، في مختلف المدن، ومنها مرسى مطروح، وسيوة، والعلمين، واصطحبتهم الأتوبيسات السياحية من خلال تأمين من شرطة السياحة، لنقلهم إلى عدد من الفنادق السياحية الكبرى بالمحافظة.

محافظ مطروح.. موسم سياحى متميز للأجانب

موسم الصيف السياحي بمحافظة مطروح موسمًا متميزًا، باستقبال وفود سياحية أجنبية من كازخستان، خلال طائرات شارتر مباشر يصل إلى مطار مرسى مطروح، حسب محافظ مطروح، الذي أوضح أن هناك برنامج سياحي معد من خلال الفنادق بالتنسيق مع الشركات السياحية، وبالتعاون مع محافظة مطروح، لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بنطاق المحافظة، تضمن مزارات سياحية بمدينة مرسى مطروح، ورحلة إلى سيوة للتعرف على أهم المعالم السياحية والأثرية بها، ومدينة العلمين، وتضم متحف العلمين الحربي ومقابر دول الحلفاء والمحور المشاركين في الحرب العالمية الثانية خلال معركة العلمين الشهيرة.