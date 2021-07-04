متحف شرم الشيخ يعرض مجموعة من القطع الأثرية لاختيار أفضلها لعرض يوليو

طرح متحف شرم الشيخ الدولي، قطعتين أثريتين لاختيار أفضلهما للعرض خلال شهر يوليو الجاري، ضمن مسابقة «أنت من تقرر» لاختيار أفضل القطع الأثرية التي يجري عرضها كل شهر.

عرض مجموعة من المجوهرات والمقتنيات والهدايا الخاصة بأسرة محمد علي

وقال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن متحف شرم الشيخ حريص على مشاركة زائريه في اختيار قطعة الشهر الفائزة، خلال شهر يونيو الجاري، استكمالًا لدور المتحف في المشاركة المجتمعية.

وأوضح مدير المتحف في تصريح له اليوم الأحد، أنه جرى طرح بعضًا من القطع الأثرية الفريدة، وهي عبارة عن مجموعة من المجوهرات والمقتنيات والهدايا الخاصة بأسرة محمد علي، على هامش الاحتفال بثورة يوليو المجيدة.

أدوات الحلاقة وأدوات التجميل الخاصة بالملك فاروق

وأشار مدير المتحف إلى أن القطعة الأولى، تتمثل بعض من أدوات الحلاقة وأدوات التجميل الخاصة بالملك فاروق، بجانب بعض متعلقاته الشخصية، وقداحة وبعض الساعات المصنوعة من الذهب وعليها التاج الملكي المصنوع من الماس، ومجموعة من زجاجات العطور المصنوعة من الكريستال ذات غطاء من الذهب مزخرفة بالتاج الملكي من الماس.

مجموعة من الأطباق البورسلين

وعن القطعة الثانية، قال مدير المتحف، إنها عبارة عن مجموعة من الأطباق البورسلين، يصل عددها إلى 6 أطباق ذات طابع نفيس، بها زخارف مذهبة، وهذه الأطباق تُمثل 6 معارك لانتصارات نابليون بونابرت في أوروبا، وعلى ظهر كل طبق مدون اسم المعركة.

وناشد «حسنين» متابعي المتحف، بالمشاركة في اختيار قطعة الشهر، لتكون القطعة الفائزة عن شهر يوليو الجاري، من خلال القيام بعمل إعجاب لصورة القطعة التي يفضلها من الصفحة الخاصة بالمتحف، وترك تعليقا برقم القطعة.