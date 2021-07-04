مؤلف «حاليا بالأسواق».. عملية جراحية رابعة للشاعر أمل الطائر في القدم

يجري حاليا الشاعر الغنائي الكبير أمل الطائر، عملية جراحية جديدة، وهي الرابعة في قدمه، بسبب الجلطة التي أصيب بها منذ قرابة عام وما زال يعاني من تبعاتها.

زوجة أمل الطائر: بعد العملية هيرجع العناية

وأعلنت زوجة الشاعر، عبر صفحته بـ«فيسبوك»، أنه «يتم الآن إجراء عملية جراحية في القدم مرة أخرى لأمل وهايرجع على الرعاية تاني. دعواتكم يخرج بالسلامة إن شاء الله».

وحرص الفنان طارق الشيخ، على الاطمئنان على صحة الشاعر الغنائي «أمل الطائر»، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا، إثر معاناته من آلام في القدم، وقضائه يومين في العناية المركزة، إذ زاره بالمستشفى منذ ساعات.

ونشر «الشيخ»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو له على هامش زيارته للشاعر أمل الطائر، كما غنى له واحدة من أغانيه الشهيرة «حاليًا بالأسواق»، الذي تعاونا فيها سويًا وحققت نجاحًا كبيرًا.

وكان أمل الطائر، دخل المستشفى قبل فترة، وقالت زوجته إن الأسرة نقلت الشاعر الكبير إلى أحد مستشفيات القاهرة منذ قليل، تمهيدًا لإجراء عملية جراحية عاجلة في قدمه، بسبب إصابته بالجلطة.

كان الطائر، أصيب بجلطة بالمخ، نهاية العام، واطمأن عدد كبير من الفنانين عليه، منهم حكيم ومصطفى كامل.

وقدمت زوجة الشاعر أمل الطائر، شكرا خاصا للفنان حكيم، بسبب وقوفه بجوارها طيلة فترة مرض زوجها، وإجرائه عملية جراحية بمستشفى المعادي العسكري، أمس الأول.

وقالت عبر صفحة زوجها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أنا زوجة الشاعر أمل الطائر، اسمحولي اتكلم عن إنسان بمعنى الكلمة، مش هقول العالمي ولا الأسطورة، ولا الأسد ولا أي ألقاب، غير الإنسان فقط لا غير، لأن وجود الإنسان في هذا الزمن اللي خِلي من الإنسانية، بقى تقريبا شيء صعب، اللي هتكلم عنه هو الإنسان حكيم».