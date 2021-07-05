حظك اليوم الاثنين 5-7-2021 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجدي يتميز بشدة صبره ورضاه عن نفسه وحياته التي يعيشها، وتقدم «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الخامس يمدك بالعقل والعاطفة، ويساعدك ذلك على اتباع أسلوب نشيط ومؤثر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم تميل نحو الانطلاق في كل اتجاه وتسعد بأوقات تجمعك بمن تحبهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.