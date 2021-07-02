حظك اليوم الجمعة 2-7-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الجدي شخصية غامضة بشكل كبير، كما أنه راضي عن نفسه في جميع الأحوال، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بألا تعطي ثقتك لأي شخص إلا بعد أن تدرس وتمحص.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر معاكس، وقد يثير الخلافات فاصبر ليومين حتى تعيد الدفء للعلاقات العاطفية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.